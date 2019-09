Control: PC-Exklusivität kostete Epic Games knapp 9,5 Millionen Euro

Control ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Action-Adventure Control ist auf dem PC bekannterweise für ein Jahr exklusiv nur über den Epic Games Launcher erhältlich. Laut dem Branchen-Insider und Senior Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, hat Epic Games für diese Exklusivität rund 9,49 Millionen Euro bezahlt, die zwischen Entwickler Remedy und Publisher 505 Games aufgeteilt wurden.

Wie Ahmad in seinem Tweet ausführt, hat Digital Bros, der Mutterkonzern hinter dem Publisher 505 Games, in seinem aktuellen Finanzbericht eine Zahlung von Epic Games, von insgesamt 9,49 Millionen Euro, erwähnt, die man für Control erhalten habe. In seinem Finanzbericht bestätigt Digital Bros., dass die Summe von Epic Games tatsächlich für die Exklusivität der PC-Version ausgezahlt wurde und dass man dank der Vertragsstruktur mit dem digitalen Marktplatz das erhaltene Geld schon im zweiten Quartal des aktuellen Fiskaljahres und somit noch vor der eigentlichen Veröffentlichung des Spiels (27. August 2019) als Umsatz verbuchen konnte:

Die Einnahmen aus der PC-Version des Videospiels Control waren signifikant. Es ist ein Produkt, das zusammen mit dem finnischen Unternehmen Remedy Entertainment entwickelt wurde, das an der Nasdaq First North gelistet ist. Das Spiel wurde am 27. August 2019 in den verschiedenen Versionen für PC und Konsolen auf den Markt gebracht, aber die Vertragsstruktur mit dem digitalen Marktplatz, die die Exklusivität der PC-Version erforderte, ermöglichte die Erfassung von Umsetzen bereits ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung.

Wie das Branchen-Wirtschaftsblatt GameDaily.biz berichtet, wurden 45 Prozent der Gesamtsumme (4,27 Millionen Euro) an den Publisher 505 Games ausgezahlt, während 55 Prozent (5,22 Millionen Euro) direkt an Remedy Entertainment gingen.