10 Jahre GG: Was macht eigentlich...die Gothic-Reihe?

Eine siebentägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 6 über Deutschlands erfolgreichen Rollenspiel-Export Gothic.

Um die Frage in der Überschrift, was denn die gute alte Gothic-Reihe macht, direkt zu beantworten: nichts! Doch es gibt Hoffnung.

Deutschlands wohl bekannteste Rollenspiel-Marke entstand ab 1997 zunächst beim Bochumer Entwicklerstudio Greenwood Entertainment, bevor sich die Hauptentwickler nach Essen absetzten und dort im Dezember des selben Jahres Piranha Bytes gründeten. 1999 schlüpfte man unter das Geldgeberdach der Phenomedia AG, zog den Publisher Shoebox an Land und veröffentlichte Gothic im März 2001, glücklicherweise doch noch mit einer ursprünglich nicht geplanten Maussteuerung. Die offene Mittelalter-Fantasywelt konnte Spieler und Kritiker sofort überzeugen, sodass der Nachfolger Gothic 2 bereits ein Jahr darauf erschien, diesmal unter dem neuen Publisher JoWood.

Mit dem Erfolg und Umsatz zufrieden vergrößerten die damals mit den Giganten-Wirtschaftssimulationen sehr erfolgreichen Österreicher das Budget und ein vergrößertes Programmierteam machte sich an die Arbeiten zu Gothic 3. Für die Grafik wurde auf die eigens entwickelte Genome-Engine gesetzt, die eine Spielwelt ohne Nachladezonen, hohe Weitsicht und Tiefenunschärfe-Effekt ermöglichte. Und eben diese Grafikengine war es, die in Verbindung mit der externen Physik-Engine und der Optimierung für Dual-Core-Prozessoren beim Launch im Oktober 2006 für die meisten Grafikbugs und Spielabstürze sorgte. „Dass Gothic 3 beim Release unfertig war, ist scheiße. Dass sich die Leute darüber aufregen, ist berechtigt. Uns war klar, dass Gothic 3 beim Release nicht bugfrei sein würde“, gestand Piranha-Bytes-Produzent Mike Hoge nach dem Start der praktisch unspielbaren Verkaufsversion von Gothic 3. Dennoch konnten laut JoWood schon in der ersten Woche 150.000 Exemplare verkauft werden, bis März 2017 stieg die Zahl auf über 500.000. Doch erst seit 2014 läuft das Spiel mit dem letzten Community-Patch 1.75.14 fehlerfrei.

Als sich Piranha Bytes und JoWood nach dem zwar für das Bankkonto lohnenswerten, für den Ruf jedoch schädlichen Bug-Desaster um Gothic 3 im Streit trennten, gab der österreichische Publisher als Rechteinhaber der Gothic-Marke den vierten Teil Arcania - Gothic 4 bei Spellbound in Arbeit, der 2010 erschien. Die Originalentwickler von Piranha Bytes starteten im Oktober 2009 mit Risen eine neue Rollenspiel-Reihe, die viele Elemente aus den vorherigen Gothic-Teilen enthielt. Die Piranhas wollten diesmal alles richtig machen, setzten von Anfang an auf eine enge Kommunikation mit Gothic-Fans und schickten Risen vor dem Release in einen fünfmonatigen Beta-Test, in dem unter anderem ein kritisierter Online-Kopierschutz wieder entfernt wurde. Das Spiel lief flüssig, die Geduld des neuen Publishers Deep Silver zahlte sich aus. Im GamersGlobal-Test gab es eine verdiente Wertung von 8.5, die gleiche Wertung erreichten auch die Nachfolger Risen 2 - Dark Waters, das ab April 2012 in den Läden stand, und Risen 3 - Titan Lords, das im August 2014 den Abschluss der Rollenspiel-Trilogie bildete.

Seit dem 22. Mai 2019 haben die Piranha Bytes unter dem finanzstarken Dach von THQ Nordic Platz genommen. Dort lagern nun auch die Rechte an Gothic und Risen. Wahrscheinlich ist, dass die Schweden mit dem weiter existierenden Entwicklerteam aus Essen zunächst einen Nachfolger des 2017 auch international erfolgreichen Rollenspiels ELEX verfolgen. Aber man wäre blöd, zwei so klangvolle Rollenspiel-Marken einzumotten, die sich trotz aller Querelen stets gut verkauften. Und welcher alte Abenteurer würde nicht mal wieder der Band In Extremo bei einem Konzert im Alten Lager lauschen oder sich mit Wildschweinen auseinandersetzen, die stärker als so mancher Endboss sind?

