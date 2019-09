Terminator - Resistance: Shooter mit offizieller Filmlizenz angekündigt // Trailer

PC XOne PS4

Terminator - Resistance ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit Terminator - Dark Fate wird ab dem 24. Oktober der inzwischen sechste Film der gleichnamigen Reihe in den deutschen Kinos zu sehen sein, der eine Fortsetzung der ersten beiden Streifen darstellt. Im Zuge des bervorstehenden Science-Fiction-Films – bei dem James Cameron, Regisseur von Terminator (1984) und Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991), sowohl als Produzent als auch Co-Drehbuchautor mitwirkt – wurde kürzlich Terminator - Resistance angekündigt.

Die eigenständige Story des ab dem 15. November dieses Jahre für PC (Steam) sowie Xbox One und PS4 erhältlichen Egoshooters basiert auf den Filmrechten der ersten beiden Terminator-Kinofilme. Als Schauplatz dient das postapokalyptische Los Angeles, zeitlich ist das Geschehen etwa 30 Jahre nach dem Tag des Jüngsten Gerichts angesiedelt.

In der Rolle des Soldaten Jacob Rivers sollt ihr die Ereignisse „vor dem entscheidenden Endkampf“ erleben sowie – natürlich – nicht weniger „als dabei zu helfen, das Schicksal der Menschheit im Krieg gegen die Maschinen zu entscheiden“. Neben Gegnern wie dem aus den Filmen bekannten T-800 wird auch mit neuen Widersachern geworben. Zu weiteren Merkmalen heißt es in der Pressemitteilung:

Rüstet ein Arsenal an Plasmawaffen aus, um durch weitläufige Umgebungen zu rennen und zu schießen oder zu schleichen sowie zu hacken! Die Welt ist nicht mehr so ​​nachsichtig wie früher, daher müsst ihr nach Schrott suchen, um damit zu handeln und zu craften.

Wählt die Art von Helden, die ihr sein möchtet, indem ihr eure Fähigkeiten verbessert, während ihr das postapokalyptische Los Angeles erkundet. Schließt Story-Missionen ab, um in den Reihen des Widerstands aufzusteigen, sowie Nebenquests, um euren Freunden zu helfen.

Schützt eine bunte Crew von Überlebenden, jeder mit eigenen Motiven und Hintergrundgeschichten. Die Aktionen, die ihr während des Spiels ausführt, wirken sich auf das Überleben aus und verändern das Spielende.

Wie üblich, könnt ihr euch die ersten Screenshots in unserer Galerie zum Spiel anschauen. Eindrücke in Form bewegter Bilder bietet euch hingegen der Ankündigungstrailer.

Terminator - Resistance ist nicht das erste Spiel, das das verantwortliche Entwicklerstudio Teyon und der Publisher Reef Entertainment gemeinsam realisieren: Im Februar 2014 erschien Rambo - The Videogame, das mit einer Wertung von 3.0 zu den am schlechtesten bewerteten Titeln auf GamersGlobal gehört. Wie das kommende Terminator-Spiel bei der Presse und den Spielern ankommt, wird sich in etwa zwei Monaten zeigen.