Minecraft: Neue Beta mit Charakter-Editor // Abstimmung zu Biomen

Die neueste Beta-Version des erfolgreichen und beliebten Sandbox-Titels Minecraft hat dem Spiel kürzlich einen Charakter-Editor hinzugefügt, der es euch erlaubt, eure Spielfigur anhand vorgegebener Parameter individueller zu gestalten. In der offiziellen Mitteilung heißt es, dass der Editor ursprünglich in Minecraft Earth eingesetzt werden sollte, man während der Entwicklung aber entschieden habe, diese so häufig angefragte Option in die Bedrock- und Vanilla-Version einzufügen.

Der Charakter-Editor ermöglicht es zukünftig, euren Avatar ausgiebig individuell zu gestalten. Neben der Körpergröße und der Figur könnt ihr einzelne Gliedmaßen anwählen und mit einem besonderen Look versehen. Natürlich sind auch Augen, Mund, Frisur und Haarfarbe, Gesichtsbehaarung sowie die Hautfarbe veränderbar. Es ist sogar möglich, eurer Spielfigur animierte Texturen anzulegen.

Insgesamt könnt ihr auf über 100 kostenlose Anpassungsmöglichkeiten zurückgreifen. Außerdem wurden vom Minecraft-Team zahlreiche weitere Accessoires entwickelt, die ihr käuflich erwerben könnt. Zusätzlich ist geplant, dass ihr kosmetische Gegenstände zukünftig als eine Art Belohnung bei verschiedenen Aktivitäten in Minecraft erspielen könnt. Die Möglichkeit, eigene oder von anderen hergestellte Skins zu verwenden, bleibt darüber hinaus erhalten.

Die neuen Möglichkeiten im Charakter-Editor sind laut Thomas Wiborgh rein kosmetischer Natur, ihr werdet durch sie nicht schneller, stärker, könnt zum Beispiel Diamanten nicht besser aufspüren. Abschließend merkt er noch an, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass ihr in naher Zukunft auch auf Umhänge zurückgreifen könnt.

Die Beta ist derzeit auf Xbox One, Windows 10 und Android über Google Play spielbar. Es ist geplant, den Charakter-Editor in Minecraft Earth sowie in die Versionen für iOS und Nintendo Switch einzubauen, sobald die Beta-Phase abgeschlossen ist. Solltet ihr euch fragen, wie ihr auf die Beta-Server gelangt, hilft euch diese Anleitung. Berücksichtigt aber, dass es sich um eine unfertige und unausgereifte Version des Spiels handelt, bei der mit Abstürzen oder anderen Merkwürdigkeiten zu rechnen ist. Informiert euch am besten vorab über weitere bestehende Einschränkungen im offiziellen Beta-Feedback und Changelog.

Bei der am 28. September stattfindenden MINECON habt ihr übrigens die Möglichkeit darüber abzustimmen, welche Gegend als erstes per Update mit neuen Features und Mechaniken versehen wird. Zur Auswahl stehen die Sümpfe, die Berge und die Badlands. Weiteres erfahrt ihr in der offiziellen Mitteilung oder im nachfolgenden Trailer.