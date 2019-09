Kostenlose Premium-Inhalte (September)

Aktuell kannst du dir sieben hochwertige Premium-Inhalte aus dem Vormonat kostenlos ansehen. Viel Spaß dabei!

Viele Inhalte auf GamersGlobal sind kostenfrei, aber die aufwändigeren bleiben Abonnenten vorbehalten: Wir können sie anders nicht mehr finanzieren. Damit du dir einen Eindruck von der Qualität unserer Inhalte machen kannst, findest du auf dieser Seite jeden Monat ausgewählte Artikel aus dem Vormonat, die du vollständig nutzen kannst. Viel Spaß!

Veröffentlicht am 26.08.2019: Nach Alan Wake und Quantum Break schickt euch Remedy in ein nicht minder packendes Action-Adventure mit Telekinese und Psi-Kräften. Doch kann es Max Payne und Co. das Wasser reichen?

Veröffentlicht am 04.08.2019: Obsidian ist für komplexe RPGs berühmt und hat, zumindest aus Sicht nicht weniger Fans, auch das bislang beste 3D-Fallout verantwortet, New Vegas. Nun spielten wir drei Stunden lang ihr neues Werk.

Veröffentlicht am 25.08.2019: Das habt ihr davon, einen "kurzen" Hengst-Text zu beklagen: Ihr bekommt einen längeren! Na, haben wir es euch jetzt gezeigt? Dieses Mal verrät euch Michael die wahren Probleme von Lizenzspielen.

Veröffentlicht am 14.08.2019: Für den Jungpiloten Dennis und den alten Weltraum-Hasen Jörg geht es in dieser Stunde der Kritiker in die unendlichen Weiten. Wie läuft die erste Flugstunde der beiden wohl ab?

Veröffentlicht am 01.08.2019: Im Juli durfte ich exzessiv Armeen verschieben, etwa in einem Advance-Wars-Klon und einer Brettspiel-Umsetzung. Dieses Jörgspielt enthält außerdem eine ausgewachsene Preview zu Fantasy General 2.

Veröffentlicht am 27.08.2019: Seit Jahren feilt Taleworlds an einer Sandbox-Welt, in der sich Fürstentümer und Individuen bekriegen, in der es ein gewiefter Glücksritter bis zum König bringen kann. Jörg nimmt euch mit ins Midgame.

Veröffentlicht am 09.08.2019: Freitags ist es in Bayern Tradition, früh Bier zu trinken. Doch wie sieht es in der GG-Redaktion aus? So oder so, an Redefluss mangelt es Dennis und Jörg bei der Diskussion der Themen der Woche nicht.