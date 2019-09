IAA 2019: Fantaventura angespielt, das VR-Spiel der Fantastischen Vier

PC

Wir konnten – bereits vor zwei Wochen – auf der IFA in Berlin das VR-Erlebnis der Fantastischen Vier ausprobieren.

Dank des Leap Motion Hand-Trackings sehen wir unsere Hände in Form von Bärentatzen

Mit den Fantasy am Klischee-Strand auf einer Klischee-Südseeinsel: Wieso nicht?

Die dienstälteste Rap-Band Deutschlands, Die Fantastischen Vier, wagt sich anlässlich ihres 30. Bandjubiläums im kommenden Jahr in ein Virtual-Reality-Abenteuer. Der psychedelische Trip basiert auf einem speziellen VR-Remake des Songs „Tag am Meer“ und dem dazugehörigen Video. Wir befinden uns nach Aufsetzen der VR-Brille auf einer einsamen Insel, auf dieser blicken wir hinter die Kulissen und ins Privatleben der vier Musiker.Das Erlebnis gilt als die weltweit erste immersive Virtual Reality Experience einer Musikband in "6 DoF". Damit sind die sechs Freiheitsgrade (englisch: six degrees of freedom) gemeint, die sich auf die Bewegungsfreiheit eines Körpers im dreidimensionalen Raum beziehen. Im VR-Kontext ist dem Nutzer damit das maximale Aktionspotential gegeben.Erstmals präsentiert wurdeauf der IFA in Berlin und IAA in Frankfurt (auf letzterer haben wir es ausprobiert, auf einer HTC Vive). Es wurde dort von zahlreichen Fans sowie VR-Interessierten angespielt, darunter auch von uns. Der Trip startet am Strand bei gleißendem Sonnenlicht.Der Hand-Tracking Aufsatzerkennt die Bewegungen jedes Fingers und lässt uns diese somit auch in der virtuellen Welt einzeln bewegen. Mit der Faust wird ein Strahl gesendet, mit dem wir beispielsweise Seifenblasen zu uns heranziehen, in denen wiederum Symbole schweben.Nicht immer, aber meistens schweben zwei bis drei Blasen in Sichtweite herum. Haben wir so eine Kugel an den Kopf herangezogen, tauchen wir an einem völlig anderen Ort wieder auf und erblicken (in der Regel) eine "private" Szene von einem der vier Fantas. Oder wir erleben eine zumeist lustige Anekdote mit dem gesamten Quartett. Fanta-Fans erfahren so neue Details über ihre Lieblinge, während VR-Enthusiasten sich in der erwähnten 6 DoF-Welt austoben können. Ein richtiges Spiel ist Fantaventura aber eher nicht, eher eine "Erfahrung".Für das visuell bestmögliche Ergebnis wurden die Fantastischen Vier in dem (erst im vergangenen Jahr eröffneten) Babelsberger Volucap Studio gefilmt, oder genauer: mit 32 Kameras gleichzeitig dreidimensional und volumetrisch eingescannt. Aktuell werden die Vorführungen und Besucher-Feedbacks der zwei Messe-Auftritte ausgewertet und für die Optimierung der HTC-Vive-Version genutzt.Am Ende soll die Experience gut 45 Minuten lang sein und trotzdem noch Wiederspielpotential bieten.