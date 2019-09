Ori and the Blind Forest: Demo für Switch angekündigt

Switch

Nachdem der Platformer Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) bereits auf dem PC und der Xbox One seine Erfolge feierte, wird die „Definitive Edition“ des Spiels in der kommenden Woche auch für die Nintendo Switch erscheinen. Wie der japanische Hersteller jetzt verkündete, werden die Fans sich zuvor noch durch eine Demo Eindruck vom Spiel verschaffen können.

Wann genau die Demo im Nintendo eShop zum Download bereitstehen wird, ist noch nicht bekannt, Nintendo verriet jedoch, dass die Anspielversion noch diese Woche erscheint. Es lohnt sich also, über das Wochenende einen Blick in den Store zu werfen. Die Vollversion des Spiels wird dann in genau einer Woche, ab dem 27. September 2019, zum Kauf verfügbar sein.