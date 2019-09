Outer Wilds offenbar bald auch für PS4

PC XOne

Mobius Digital und Annapurna Interactive werden das im Mai veröffentlichte Ego-Adventure Outer Wilds offenbar in naher Zukunft auch für die PS4 herausbringen. Hinweise darauf liefert, wie so oft, ein Eintrag in der Datenbank des koreanischen Ratingboards (via Gematsu).

Outer Wilds wurde zunächst am 29. Mai für die Xbox One und am 30. Mai für den PC, vorerst exklusiv über den Epic Games Store, veröffentlicht. Das Spiel lässt euch in die Rolle eines Rekruten des Namensgebenden Raumfahrtprogramms schlüpfen, das sich noch in seiner Anfangsphase befindet. Der Titel nutzt das bekannte „Täglich grüßt das Murmeltier“-Prinzip und lässt euch für 20 Minuten lang mit eurem Raumschiff den Weltraum erkunden. Dann zerstört die Supernova einer sterbenden Sonne alles Leben und ihr startet von vorne, behaltet allerdings das Wissen, das ihr euch bei eurem vorherigen Erkundungstrip angeeignet habt. Auf diese Weise könnt ihr nach und nach die Mysterien des Weltraum erforschen, Rätsel lösen und Hinweise sammeln, die euch verraten, was diese endlose Zeitschleife ausgelöst hat.