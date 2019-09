Steelseries Arctis 1 Wireless: Eindrücke und Meinung

PC Switch PS4 Android

Mit dem Arctis 1 Wireless bietet Steelseries ein Headset an, das guten Klang mit abnehmbaren Mikro für Online-Partien kombiniert, und zwar für PC, PS4, Switch & Android. Dennis Issel hat probegehört.

Das Headset in seiner vollen Pracht.

Kürzlich in der GamersGlobal-Redaktion aufgeschlagen ist das Arctis 1 Wireless Headset von Steelseries, das ich für euch angetestet habe. Es ist kompatibel mit Android, PC, Playstation 4 und der Switch. Für alle diese Geräte wird der mitgelieferte USB-Dongle benötigt, der über einen proprietären 2,4-GHz Funk-Standard mit dem Kopfhörer kommuniziert. Die Reichweite wird vom Hersteller mit neun Metern angegeben, im Test haben wir erste Störungen erst bei circa 15 Metern Abstand zwischen Dongle und Kopfhörer bemerkt.Der Dongle kann nur an USB-C-Ports direkt angeschlossen werden, es liegt aber ein Adapterkabel mit USB-A bei. Bei mobilen Endgeräten, auch bei der Switch, ist darauf zu achten dass eine etwaige Schutzhülle schon sehr dünn sein muss, damit der Dongle passt. Eine Verwendung ohne Dongle ist nur über ein (beiliegendes) Klinken-Audiokabel vorgesehen, was aber dem Zweck eines Drahtlosgeräts ziemlich widerspräche.Der Dongle sorgt für die – nach meinem Dafürhalten latenzfreie – Übertragung; leider ist es ihm egal, ob das Headset eingeschaltet ist oder nicht. Steckt er im Rechner oder an der Switch, meldet er sich zwar als Aus- und Eingabegerät, doch ohne aktives Headset bringt das natürlich nichts.Stimmen werden klar und angenehm wiedergegeben, Bässe wirken teils etwas zu wuchtig, Feuergefechte oder Explosionen wirken dadurch allerdings intensiver. Mir persönlich gefällt der Klang sehr gut, ich mag es aber auch bei Musik gerne etwas basslastiger.Die ohrumschließenden Muscheln sitzen angenehm, nur der Kopfbügel drückt nach ein paar Stunden merklich. Umgebungsgeräusche werden durch die Muscheln gut abgeblockt. Das Mikrofon ist abnehmbar, das Headset also auch als klassischer Kopfhörer zu verwenden. Leider hat die Mikrofon-Buchse keine Abdeckung, hier fängt sich dann der Schmutz.Für das Mikrofon hat sich Steelseries eine Zertifizierung von Discord ausstellen lassen, Hintergrundgeräusche werden angenehm herausgefiltert, es klingt aber alles etwas blechern. Für Multiplayer-Partien mag das reichen, ein über dieses Headset aufgenommener Podcast würde vermutlich nicht sehr lange Zuhörer finden.Die Akku-Laufzeit soll 20 Stunden betragen; ist die Batterie leer, soll bereits nach zehn Minuten Schnellladen wieder Saft für knapp eine Stunde getankt sein. Die tatsächliche Zeit hängt natürlich von eurer Nutzung ab, insbesondere der Lautstärke. Der Akkustand wird über eine dreifarbige LED neben der Power-Taste angezeigt. Dies ist auch gleichzeitig die einzige Möglichkeit, ohne PC-Software diese Information zu erhalten. Geladen wird das Arctis 1 über einen Micro-USB-Anschluss und das mitgelieferte Kabel.Am Rechner habt ihr noch die Möglichkeit, über die separat zu ladende Steelseries Engine App Profile für Spiele anzulegen. Ihr könnt mit dem Spiel auch gleich eure Wunsch-Konfiguration für den Equalizer oder die Mikrofon-Lautstärke laden lassen. Die Software ist, rein für die Kopfhörer, etwas überladen, da hier Funktionen für alle möglichen Steelseries Geräte angeboten werden.Ich kann das das Arctis 1 Wireless (z.B. Amazon-Partner-Link : 119,99 Euro ) allen empfehlen, die auf guten Sound beim Spielen oder bassbetontes Musikhören stehen. Das abnehmbare Headset-Mikro erfüllt beim Gaming Mindeststandards (die anderen Spieler werden euch verstehen können), ohne aber irgendwie gut zu klingen.