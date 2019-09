Wochenend-Lesetipps 38/2019: Alle gegen EA? Darauf eine Pepsi, Mann!

PC XOne PS4

Control ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts steht mit einem Negativrekord im Guinness-Buch der Rekorde, alle scheinen den Lootbox-Publisher und Studioschlucker zu hassen – und doch macht der Konzern alles richtig. Oder? Weitere Themen drehen sich um die seltsame Rolle des Hausmeisters im Actionadventure Control, obskure Spiele der 80er und 90er, die faule Jugend, die keine Lust mehr auf gut erzählte Spielegschichten zu haben scheint, den kultigen Pepsiman und natürlich den Start von GamersGlobal vor zehn Jahren.

Tatsächlich scheint EA alles richtig zu machen

spieletipps.de am 17.9.2019, von Manuel Schmitt

Über 666.000 Downvotes für einen Reddit-Kommentar, in dem Electronic Arts erklärt, warum das Freischalten von Darth Vader in Star Wars Battlefront 2 Geld kostet: Weltrekord, Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. „Nur: So schön dieser kurze Moment der Genugtuung ist, so nichtig ist er auch. Die Diskussion um die Lootboxen und ob sie als Glücksspiel klassifiziert werden müssen – das ist nur eine der fragwürdigen Strategien von EA. Dazu kommen feindliche Übernahmen von Studios wie Bullfrog Entertainment oder Westwood Studios, Online-Zwänge, Server-Shutdowns oder Day-One-DLCs.“ Warum EA aus wirtschaftlicher Sicht dennoch alles richtig macht und wir Spieler selbst Schuld daran sind, dass auch weiterhin so verfahren wird, erklärt Manuel Schmitt in seiner Kolumne.

Die allgegenwärtige Präsenz des Hausmeisters in Control

swagkultur.fail am 6.9.2019, von Patrick Spiller

Ahti heißt der Hausmeister in Remedys aktuellem Horror-Actionadventure Control, auf den die Heldin Jesse Faden im Ältesten Haus, Zentrale der Behörde zur Kontrolle paranormaler Aktivitäten, trifft. „Von "oben" lenkt er die Geschehnisse, rückt alles zurecht mittels minimaler Einflussnahmen, gibt uns Anweisungen aus dem Hintergrund. Seine Machtlenkung betreibt er unspürbar übers Unterbewusstsein und erzeugt dadurch eine allgegenwärtige Präsenz, die ihn unerlässlich für ein flüssiges Treiben der einzelnen Gewerke und Abteilungen des Hauses machen.“ GG-User Patrick Spiller alias swagkultur.fail hat den unscheinbaren Mann einer genaueren Kontrolle unterzogen, ohne wichtige Spieldetails zu verraten.

A brief history of cursed video games

theguardian.com am 6.9.2019, von Keith Stuart

„In den 90er Jahren war das Internet besessen von dem wenig bekannten Spiel Killswitch, das angeblich von einem osteuropäischen Entwickler namens Karvina Corporation entwickelt wurde. Das Grusel-Adventure erzählte von einer Frau, die in einer Mine voller Dämonen gefangen war – und der Legende nach löschte sich der Spielcode von selbst, wenn der Spieler starb. Diese und weitere Anekdoten hat Keith Stuart über Spiele zusammengetragen, die als extrem obskur und mysteriös, teilweise sogar verflucht gelten. Caverns of Khafka, Granny’s Garden, Polybius und Mad Nurse sind einige weitere zwielichtige Gesellen der 80er und 90er, die hier erwähnt werden.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Willkommen bei GamersGlobal!“

gamersglobal.de am 15.9.2009, von Jörg Langer

„Herzlich willkommen bei der "neuen", "fertigen" GamersGlobal. Die Anführungszeichen sind insofern berechtigt, als wir uns im Vergleich zum 14.9. 24:00 Uhr nun am 15.9. 9:00 Uhr nicht plötzlich völlig verändert haben. Und fertig ist eine Website sowieso niemals.“ Der offizielle GG-Launch, den wir dieser Tage jubilieren, war schlicht und einfach. Jörg Langer gab den offiziellen Startschuss und stellte die Features der Seite vor. Dennoch für die meisten derer, die diese Zeilen lesen, ein besonderer Moment. Ein paar User-Impressionen:

Tchibo : „*FUMP* Mog jemand an Brosseggo?“

: „*FUMP* Mog jemand an Brosseggo?“ ChrisL : „Auch wenn es hier und da noch ein klein wenig "zwickt", merkt man dem Projekt deutlich an, dass es mit Herzblut und Leidenschaft geführt wird!“

: „Auch wenn es hier und da noch ein klein wenig "zwickt", merkt man dem Projekt deutlich an, dass es mit Herzblut und Leidenschaft geführt wird!“ Marco Büttinghausen : „Ich bin nach wie vor neugierig, ob man mit Online-Werbung wirklich überleben kann.“

: „Ich bin nach wie vor neugierig, ob man mit Online-Werbung wirklich überleben kann.“ Ganon : „Glückwunsch zum Launch! GG.de ist innerhalb kurzer Zeit zu meiner Lieblings-Spieleseite geworden.“

: „Glückwunsch zum Launch! GG.de ist innerhalb kurzer Zeit zu meiner Lieblings-Spieleseite geworden.“ Faerwynn: „Ich hab meinen Adblocker für gamersglobal.de ausgeschaltet. Ich würde aber auch einen Betrag zahlen um einen werbefreien Account mit Sonderfeatures zu bekommen. Vielleicht kriegt man ja dann auch besondere Titel/Ränge, wie "User, der erkannt hat, dass alles kostenlos abgreifen wollen eine bescheuerte Idee ist". ;)“

Fundstück: „Ist die faule Jugend für lahme RPG-Quests verantwortlich?“

gamezine.de am 20.11.2018, von Andreas Bertits

„Heutzutage sind Spiele wie Fortnite oder League of Legends die Bestseller. Spiele, in denen es eigentlich keine Story gibt. In denen man keine Dialoge mit NPCs führen oder Hinweisen folgen muss. Und selbst in Rollenspielen werden solche Dinge oft einfach weggeklickt. Ist unsere Jugend zu faul geworden, um spannenden Geschichten zu folgen?“ In einem knappen Beitrag bringt der Autor das alte und zunehmend auch die Spielebranche betreffende Generationenproblem auf den Punkt – oder ist es am Ende doch der Evolutionsrückschritt der Tech-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts?

Im Video: Pepsiman

Werbespiele schaffen es mit Glück zu einer deutschlandweiten Epidemie („Give me Moorhu-huhn!“), sind in der Regel aber nur lieb- und belangloses Füllmaterial auf Freeware-Seiten. Umso erstaunlicher, dass der Pepsiman eine Art Kultstatus erlangt hat. Wie, den kennt ihr nicht? Dann habt ihr wahrscheinlich nicht die japanische Medienkultur der 90er verfolgt (wer hat das schon?). Denn nur im tiefen Osten Asiens trat der Repräsentator des zuckerhaltigen Koffeingetränks in skurrilen Werbeclips auf. 1999 bekam der Superheld in den silber-blauen Firmenfarben sein eigenes Videospiel für die PlayStation spendiert und übertraf sogar die TV-Werbung als Endless-Runner mit Slapstickeinlagen am laufenden Band. Der YouTuber SpeckObst hat der japanischen Obskurität ein achtminütiges Feature gewidmet, das dem Pepsiman selbst an Humor in nichts nachsteht.

Ihr seid selbst auf potentiell interessante Beiträge im WWW gestoßen? Die Autorin freut sich auf eine Nachricht mit Hinweisen.