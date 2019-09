Crying Suns: Taktisches Weltraum-Roguelite ab sofort erhältlich // Steam-Demo

PC MacOS

Ende Juni 2018 wurde die Kickstarter-Kampagne zu Crying Suns gestartet, deren Finanzierungsziel bei 25.000 Euro lag und die mit mehr als 72.000 Euro abgeschlossen werden konnte. In den vergangenen Monaten gab das Entwicklerstudio Alt Shift stetig neue Betaversionen sowie eine Probierfassung frei, seit dem 19. September kann das fertige Spiel für derzeit 20,99 Euro bei Steam, im Humble Store und bei GOG.com (Partnerlink) erworben werden (die Version für iOS soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen).

Beschrieben wird der Titel als taktisches Roguelite, in dem ihr die Rolle eines (geklonten) Raumflottenkommandanten übernehmt, während ihr ein „auf mysteriöse Weise untergegangenes Imperium“ erkundet. Eigenen Angaben zufolge diente den Entwicklern Dune, Foundation und Battlestar Galactica als Inspiration. Zu den Haupt-Merkmalen heißt es:

Weltraumerkundung in einem prozedural generierten Universum

taktische Kämpfe zwischen Schlachtkreuzern und deren Schwadronen

über 300 mögliche Geschichtsereignisse

eine „dramatische“ Geschichte mit Tiefgang, die in sechs Kapitel unterteilt ist

eine „dunkle und verstörende“ Atmosphäre

Mischung aus Pixelart-Grafiken sowie 3D- und HD-Effekten

Der Roguelite-Begriff macht bereits deutlich, dass es euch das Entwicklerstudio mit Crying Suns nicht leicht machen möchte. Im Wortlaut heißt es in diesem Zusammenhang: „Bereite dich darauf vor, sehr oft zu sterben, es ist ein Roguelite ... und es ist ein schweres ...“

Im Zuge des Releases wurde ein Trailer veröffentlicht, der euch erste Eindrücke von der Story und dem Gameplay ermöglicht. Ein weiteres Video, das über sechs Minuten lang ist, zeigt euch hingegen einen Bosskampf, in dessen Verlauf zum Beispiel verschiedene Arten von Geschwadern, die Waffen der beiden beteiligten Schlachtschiffe sowie eure Unterstützungsoffiziere zum Einsatz kommen.

Solltet ihr an Crying Suns interessiert sein, könnt ihr euch via Steam eine etwa 357 Megabyte große Demo herunterladen, deren Umfang Anfang September erweitert wurde. So endet diese nun vor dem Boss des zweiten Sektors, zudem wurden neue Waffen oder auch neue Fähigkeiten für die Offiziere implementiert. Hinzu kommen Optimierungen an der Balance oder beseitigte Fehler.

Sowohl die Probierfassung als auch das vollständige Spiel sind in sechs Sprachen verfügbar. Neben Deutsch und Englisch gehören dazu Französisch, Russisch, Spanisch und vereinfachtes Chinesisch.