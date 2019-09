The Guardian: Liste der „50 besten Spiele des 21. Jahrhunderts“

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Minecraft ab 21,90 € bei Amazon.de kaufen.

In der Rubrik „Best Cultures of the 21st century“ der britischen Tageszeitung The Guardian werden unter anderem „die besten Comedians“, „die besten Theateraufführungen“, „die besten TV-Shows“ oder auch „die beste Architektur“ aufgelistet.

Nicht fehlen dürfen in dieser Rubrik die Computer- und Videospiele, denen sich die Autoren im jüngst veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Die 50 besten Spiele des 21. Jahrhunderts“ widmen. Jede Platzierung verfügt über eine Beschreibung, in denen ihr sowohl kurze Informationen zum Spiel erhaltet als auch erfahrt, warum das Spiel eine Erwähnung in der Liste wert ist.

Auf den Plätzen zwischen 50 und 21 befinden sich zum Beispiel Journey (Rang 48), Papers, Please (45), Tony Hawk’s Pro Skater 2 (39), God of War aus dem Jahr 2018 (31), Deus Ex (29), The Legend of Zelda - Majora's Mask (23) oder auch Mass Effect 2 (Platz 21). Die Top 20 der The-Guardian-Liste liest sich wie folgt:

20 – Fortnite (2017)

19 – Grand Theft Auto 4 (2008)

18 – Red Dead Redemption 2 (2018)

17 – Die Sims (2000)

16 – Uncharted 2 - Among Thieves (2009)

15 – Resident Evil 4 (2005)

14 – Super Mario Odyssey (2017)

13 – World of Warcraft (2004)

12 – Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (2015)

11 – The Elder Scrolls 5 - Skyrim (2011)

10 – Bloodborne (2015)

9 – Bioshock (2007)

8 – Portal 2 (2011)

7 – Halo - Combat Evolved (2001)

6 – Grand Theft Auto 5 (2013)

5 – The Witcher 3 - Wild Hunt (2015)

4 – Half-Life 2 (2004)

3 – Dark Souls (2011)

2 – Legend of Zelda - Breath of the Wild (2017)

1 – Minecraft (2009)

Während vier Spiele aus den beiden vorangegangenen Jahren stammen und somit noch recht jung sind (Fortnite, Red Dead Redemption 2, Super Mario Odyssey und Legend of Zelda - Breath of the Wild), haben es ebenso Titel in die Aufzählung geschafft, die deutlich älteren Datums sind. Als Beispiele seien Die Sims aus dem Jahr 2000 oder auch World of Warcraft und Half-Life 2 (beide aus dem Jahr 2004) genannt.

Mit Bloodborne und Dark Souls sind zudem zwei Spiele von From Software vertreten, die hohe Anforderungen an die Spielerinnen und Spieler stellen. So heißt es in der Beschreibung zu Bloodborne zum Beispiel, dass es „Kämpfe [bietet], die kein Spieler jemals vergessen könnte“, und im Text über Dark Souls ist unter anderem zu lesen, dass es „trotz zwei weiterer Dark-Souls-Spiele und einer Reihe von Nachahmern immer noch nichts Vergleichbares gibt“.

Auf dem ersten Platz der „50 besten Spiele des 21. Jahrhunderts“ befindet sich mit Minecraft ein Titel, dessen ursprüngliche Veröffentlichung zwar viele Jahre zurückliegt, der jedoch nach wie vor äußerst beliebt ist. Wie populär, zeigt sich auch daran, dass Minecraft mit mehr als 176 Millionen verkauften Exemplaren auf unterschiedlichen Plattformen inzwischen das meistverkaufte Spiel aller Zeiten ist. Ihren Text zu Minecraft beenden die Autoren von The Guardian wie folgt: