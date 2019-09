10 Jahre GG: Christoph Hofmann (Grußwort #4)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir zwei Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heute geht's um Christoph Hofmann, bis 2012 GG-Vielschreiber.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Christoph Hofmann (jetzt: Licht) hat die Usernummer 12, also nur zwei Zähler hinter dem Chefredakteur von GamersGlobal. Das deutet schon leise an, dass er einer der ganz frühen Mitstreiter dieser Website war, und zwar bereits vor Start der Closed Beta. Obwohl er "nur" rund drei Jahre mit dabei war, schrieb er in dieser Zeit gut 70 Previews und Testberichte, dazu etliche Interviews und Guides, von zahllosen (Messe-) News und Steckbriefen ganz zu schweigen. Auch Videos sind von ihm überliefert, beispielsweise sein Testvideo zu C&C 4 oder das Multiplayer-Testvideo Die Siedler 7 (mit Jörg Langer). Für seine Tätigkeit reiste er immer wieder nach München oder mit uns nach Köln oder auch mal zu einem Hersteller-Event – wie es eben in der Anfangszeit von GamersGlobal üblich war für die unbezahlten, aber hochmotivierten Angehörigen der "freien Redaktion". Es ist keine Übertreibung, Christoph als den mit Abstand arbeitswütigsten aus jener eh schon fleißigen Runde zu bezeichnen! Dann aber trennten sich die Wege von ihm und GamersGlobal...

Seit wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Wie würde der moderne Hipster sagen? Ich war schon dabei, da war GamersGlobal.de noch eine Sammlung von PowerPoint-Slides. Im Januar 2009 schrieb mir so eine komische Type namens Jörg Langer eine E-Mail. Wir kannten uns bereits flüchtig aufgrund meiner Teilnahme an seinen Games-Convention-Reporter-Aktionen 2007/2008 auf dem leider eingestellten Blog Jörg Spielt . Er fragte, ob ich Lust hätte, an einem Projekt mitzuarbeiten – speziell an einer dafür notwendigen Steckbrief-Datenbank. Dass ich am Ende mehr mit Schreiben von Artikeln als mit der Datenbankpflege beschäftigt sein würde, hatte er komischerweise nicht erwähnt...

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Nur eine Anekdote? Aber es gibt doch so viele Momente, von denen die Besucher der Webseite vermutlich gar nichts mitbekommen haben. Beispielsweise als beim Start der Open Beta im Mai 2009 die Seite überrannt wurde und ich mehrere Stunden lang frenetisch neue Steckbriefe anlegte. Oder als wir mit der gesamten damaligen Mannschaft im Juli 2010 in der Redaktion in Haar-Salmdorf saßen und in Rekordzeit für den Test zu StarCraft 2 - Wings of Liberty durchspielten, um schnellstmöglich den Artikel online zu bringen. Mit Erfolg! Wir waren weltweit eines der ersten Magazine. Die Kommentare, die deshalb an der Qualität des Artikels zweifelten, ignorieren wir an dieser Stelle – wir haben einfach alles gegeben und kaum geschlafen für diesen Kraftakt.

Was mir aber am meisten in Erinnerung geblieben ist: mein Test zu Mass Effect 2 im Januar 2010. Nicht nur, weil es mein erster Solo-Test eines AAA-Blockbusters war. Sondern, weil er in seiner ursprünglichen Version (wenige Stunden vor Embargo-Ende!) von Jörg komplett zerrissen wurde. Ich hatte in der Grundstruktur meines Texts einen so groben Fehler gemacht, dass er fast komplett umgeschrieben werden musste. Wir saßen dann über das Telefon verbunden bis nachts um 1 Uhr an diesem nicht gerade kurzen Werk dran und haben ihn auf Vordermann gebracht. Entsprechend bin ich neben meinen ganzen anderen Artikeln immer noch besonders stolz auf den Test sowie den dazugehörigen Tipps-Guide . Ach, und an Benjamin und rückbezüglich deines Fazits zum Mass-Effect-3-Test: Die Wertung von 9.5/10 war und ist völlig verdient für Mass Effect 2! "Schwächster Teil der Trilogie" – pah!