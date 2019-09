Mistover: Taktik-RPG kommt im Oktober // Demo verfügbar + Vorbestellung

PC Switch PS4

Das Spiel Mistover vom Entwickler Krafton wird voraussichtlich am 10. Oktober für Nintendo Switch, Playstation 4 und PC erscheinen. Der Titel wurde bereits auf der diesjährigen PAX East in einer spielbaren Fassung und mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt. Gameinformer hat ihn auf der Messe angespielt und beschreibt Mistover als taktisches Rollenspiel mit Roguelike-Elementen. "Oder kurz gesagt, es ist das, was dabei herauskommen würde, wenn Darkest Dungeon (Wertung im Test: 8.0) und Etrian Odyssey ein Baby hätten. Ein Anime-Baby". Zur Story erfahrt ihr bei Steam Folgendes:

Als der Vortex, die Säule der Verzweiflung, unerwartet auftaucht, entlässt er furchtbare Kreaturen, die marodierend durch die Welt ziehen. Wehrlos und leicht verwundbar steht die Menschheit vor der Auslöschung. Als alle Hoffnung längst gewichen ist, verschwinden die Kreaturen wie durch ein Wunder. Ohne Hoffnung, die nächste Invasion abwehren zu können, stellen die Überlebenden ein Team – das Corps – zusammen und schicken es in das Innere des Vortex. Ihr führt den Corps an, mit dem Ziel, die verborgenen Hintergründe der Vorkommnisse aufzudecken.

Die Kampagne in Mistover soll Inhalte für 40 Stunden betragen und euch in fünf sehr unterschiedliche Gebiete führen. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Entscheidungen, die ihr trefft, sollen zudem die Geschichte maßgeblich beeinflussen. Im Spiel wird keine Karte der anderen gleichen, da sie sich mit jeder neuen Expedition verändern und ihr somit auch gezwungen seit, verschiedene Strategien auszuprobieren um zu bestehen. Bei der Zusammensetzung eures Teams – dem Corps – könnt ihr aus acht verschiedenen Klassen wählen, wobei jedes Mitglied eures Teams nur über ein Leben verfügt. Im Verlauf des Spiels lernt ihr neue Fähigkeiten und verbessert eure Ausrüstung.

Interessiert ihr euch für den Titel, könnt ihr eine Demoversion im Nintendo eShop sowie bei Steam herunterladen, wobei momentan nur Englisch als gängige Spielsprache unterstützt wird. Die Vertonung liegt derzeit hingegen nur auf Japanisch vor. Vorbesteller des Titels erhalten einen Preisnachlass von zehn Prozent in den beiden vorgenannten Shops.

Im deutschen Playstation Store ist Mistover noch nicht zu finden. Wollt ihr es auf der Playstation 4 testen, benötigt ihr aktuell einen Account bei einem Store außerhalb Deutschlands, zum Beispiel für den UK Store. Bei Green Man Gaming (Partnerlink) ist der Titel zwar gelistet, allerdings könnt ihr ihn dort nicht vorbestellen. Einen kleinen Einblick in Mistover erhaltet ihr im neuesten Trailer zum Release der Demo: