Sony: Neue State of Play Episode heute Abend ab 22:00 Uhr hier anschauen [U]

PS4

Sonys Senior Director of PlayStation Communications Sid Shuman hat auf dem offiziellen Playstation Blog die nächste Episode des Formats State of Play angekündigt. Diese wird am kommenden Dienstag, den 24. September, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt und kann via Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, oder auch direkt unter dieser News verfolgt werden.

Was wir konkret in der 20-minütigen Episode zu sehen bekommen, verrät Sony nicht, verspricht aber eine „ziemlich denkwürdige Show“, die einen „frischen, neuen Look“ haben wird. Fans können „einige großartige Neuigkeiten“ samt einiger Spielankündigungen, sowie neue Inhalte von Playstations Worldwide Studios und eine Vielzahl anderer Updates erwarten. Auf eines solltet ihr allerdings laut Sony nicht hoffen und das sind die Infos über die Next-Gen-Konsole.