Total War Saga - Troy mit Trailer angekündigt // Video zur Kampagnen-Karte

Die Vermutungen haben sich bewahrheitet: Der neueste Ableger der Total War Saga-Reihe trägt den Titel Troy und wurde jüngst von Sega und Creative Assembly angekündigt. Während der entsprechende Trailer aus CGI-Szenen besteht, ermöglicht euch das Video zur Kampagnen-Karte kurze Einblicke zum Schauplatz des kommenden Spiels. Weitere Impressionen erhaltet ihr durch die ersten Bilder in unserer Galerie.

Auf der seit Kurzem freigegebenen Steam-Produktseite könnt ihr den voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinenden Titel bereits eurer Wunschliste hinzufügen. Neben einer Version für Windows sind auch Fassungen für MacOS und Linux vorgesehen.

Laut der Ankündigung ist Total War Saga - Troy von nicht weniger als Homers Epos Ilias inspiriert (siehe auch den Wikipedia-Artikel), was den Entwicklern zufolge auch eine Fülle an „Mythen, Legenden, Göttern und Monstern“ umfasst. Der Schwerpunkt liegt auf dem „historischen Schauplatz des Trojanischen Krieges“, zudem soll die Serie „um neue, von der Zeit inspirierte Features“ erweitert werden, zu denen derzeit jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden. In der Pressemitteilung heißt es weiter:

Die Schlachtfelder werden unter den Füßen berühmter Krieger wie Achilles und Hector zittern, aber es braucht mehr als nur rohe Gewalt, um die legendäre Stadt Troja in Anspruch zu nehmen. Ihr müsst geschickt Tauschwirtschaft sowie Diplomatie unter Freunden und Feinden führen und die Gunst der Götter selbst genießen, bevor ihr euren Namen in die Annalen der Geschichte eintragen könnt.

Geworben wird für diesen „epischen Konflikt“ darüber hinaus mit Merkmalen wie einer „einzigartigen Kombination aus rundenbasierter Imperienverwaltung“ oder auch „spektakulären Echtzeit-Schlachten“. Spielen könnt ihr den Titel sowohl aus der trojanischen als auch der griechischen Perspektive, des Weiteren könnt ihr für die „charakterorientierte dramatische Erzählung“ aus acht ikonischen Helden wählen. Nicht zuletzt soll euch eine „gewaltige und eindrucksvolle Rekonstruktion des Mittelmeerraums der Bronzezeit“ erwarten.

Mit Thrones of Britannia erschien im Mai 2018 der jüngste Teil der Total-War-Saga-Reihe, für den wir in unserem Test die Wertung 7.0 vergeben haben.