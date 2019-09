Ghost Recon - Breakpoint: Open-Beta-Termin, Pre-Load + Live-Action-Trailer

PC XOne PS4

Ghost Recon - Breakpoint ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der geschlossenen Beta von Ghost Recon - Breakpoint (Preview) hat Ubisoft nun auch einen konkreten Termin für die öffentliche Beta bekannt gegeben. Diese findet im Zeitraum zwischen dem 26. und 29. September 2019 auf dem PC, der Xbox One und der PS4 statt. Der Preload für die Beta startet bereits am kommenden Dienstag, den 24. September, um 12:00 Uhr (deutscher Zeit) über den Playstation Store, den Microsoft Store und den Uplay Store. Wer über den Epic Games Store spielen möchte, wird das Spiel dort ab 17:00 Uhr herunterladen können.

Im Vergleich zur geschlossenen Beta, wird der öffentliche Test mit zusätzlichen Inhalten in Form von drei neuen Hauptmissionen und den beiden Regionen New Argyll und Infinity (zusätzlich zu den vier bereits bekannten) aufwarten. Im PvP-Modus „Ghost War“ werden die vier Karten Cold War Bunker, Harbor, Port und PMC Camp verfügbar sein. Zudem wird es vier neue tägliche Missionen geben, was die Anzahl der täglichen Aufgaben auf insgesamt zwölf erhöht.

Zur Einstimmung auf die Beta haben die Entwickler einen Live-Action-Trailer mit dem US-Rapper und Grammy-Gewinner Lil' Wayne veröffentlicht. Der Clip entstand im kanadischen Vancouver unter der Führung von David Leitch, der in der Vergangenheit unter anderem Regie bei Atomic Blonde, Deadpool 2 und zuletzt Fast & Furious Presents - Hobbs & Shaw führte und für Ubisoft auch die kommende Verfilmung von The Division verantworten wird.

Die deutschsprachige Version des Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englischsprachige Fassung findet ihr wie immer in den Quellenangaben verlinkt.