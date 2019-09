Trine 4 - The Nightmare Prince im neuen Story-Trailer

PC Switch XOne PS4

Die Veröffentlichung von Trine 4 - The Nightmare Prince (im gamescom-Anspielbericht) rückt immer näher und das Entwicklerteam von Frozenbyte gewährt euch in einem neuen Trailer einen Ausblick auf die Geschichte des Puzzle-Platformers. Die Story dreht sich um den jungen Prinzen Selius, der unter düsteren Albträumen leidet, die aufgrund seiner Magiebegabung in die Realität durchsickern und für Chaos in dem Königreich sorgen. Es liegt nun an unseren drei Helden, Amadeus, Pontius und Zoya, den Prinzen ausfindig zu machen und die ganze Situation zu lösen, bevor die ganze Welt von den Schatten des Albtraumprinzen eingehüllt wird.

Den Story-Trailer könnt ihr unterhalb dieser Zeilen anschauen. Trine 4 - The Nightmare Prince wird ab dem 8. Oktober 2019 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.