10 Jahre GG: „Danke, Community!”-Verlosung – Gewinner

Update vom 7. Oktober 2019:

Die Community-Verlosung ist offiziell beendet und alle Gewinner sind benachrichtigt. Nochmals vielen Dank an alle Spender. Fast alle der teilgenommenen GG-User haben einen ihrer Wunschtitel erhalten und wir wünschen viel Spaß beim Spielen. Eine Liste aller Gewinner findet ihr in dieser Tabelle bei Google Docs.

Da einige der zur Verfügung gestellten Spiele keinen Abnehmer gefunden haben, gehen die übrig gebliebenen Keys im Laufe des Tages zurück an die ursprünglichen Spender. Diese können, wenn sie wollen, die Spiele über die Kommentare oder besser im Forum an die Allgemeinheit verschenken. Achtung: USK-18-Titel sind hierbei allerdings ausgeschlossen!

Ursprüngliche News vom 20. September 2019:

Anlässlich des zehnjährigen GamersGlobal-Jubiläums findet ihr neben diversen redaktionellen Inhalten aktuell auch einige Community-Projekte auf der Webseite. Im Rahmen des „Danke, Community!“-Projekts haben zahlreiche GG-User in den letzten Wochen Spiele gespendet, die wir an dieser Stelle innerhalb der GG-Community verschenken wollen. Ein ganz großes Dankeschön geht an alle Spender, die über 150 PC-Titel beigetragen haben. Da eine Aufzählung aller Spiele den Rahmen dieser News sprengen würde, findet ihr die komplette Liste inklusive Plattform (Steam, GOG, Origin, Win10, Battle.net) und USK-Freigaben in dieser Tabelle bei Google Docs. Im Folgenden deshalb nur eine kleine Auswahl:

Assassin's Creed Origins

Bloodstained - Ritual of the Night

Borderlands - The Handsome Collection

Cities - Skylines

Crusader Kings 2

Deponia - The Complete Journey

Deus Ex - Mankind Divided

Doom (2016)

Hitman - The Complete First Season

Gears of War 4

Hollow Knight

Just Cause 3 - XXL Edition

Kingdom Come -Deliverance

Mittelerde - Mordors Schatten GOTY

Mutant Year Zero - Road to Eden

Overwatch

Pillars of Eternity

Project Cars 2

Rise of the Tomb Raider - 20 Year Celebration

Shadow Tactics - Blades of the Shogun

Sniper Elite 4

Surviving Mars

The Division

The Surge

Yakuza 0

Nicht unerwähnt bleiben sollen die großzügigen Spender ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre: CaptainKidd, ChrisL, Danywilde, DavidPM, doktorjoe, Drapondur, drngoc, euph, Exarch, FastAllesZocker33, Hannes Herrmann, JensJuchzer, joker0222, kdoubleu, Nivek242, Noodles, Q-Bert, RoT, Scando, schlammonster, selters, semi-cruel, Sisko, Slaytanic, SupArai, tailssnake, TheLastToKnow, thhko, vonwegen, Wolfen und Zisback.

Teilnahme

Wie angekündigt werden die gespendeten Spiele innerhalb unserer Community verschenkt, wobei alle aktuellen GG-Abonnenten (Fairness bis Premium Diamant) zur Teilnahme berechtigt sind. Damit wollen wir zum einen gezielt die aktiven GG-Unterstützer belohnen, zum anderen können wir bei den Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, verfasst bitte bis einschließlich Sonntag, den 29. September 2019, einen Kommentar unter diese News, der mit "10GG:" beginnt und in dem ihr kurz schreibt, über welchen Titel – und eventuell warum – ihr euch freuen würdet. Wer sich unschlüssig ist, findet Informationen zu den meisten Spielen natürlich auf GamersGlobal.

Verlosung

Nach dem Ende der Teilnahmefrist wird die Liste aller Interessenten per Zufallsgenerator sortiert. Entsprechend dieser Reihenfolge bekommt ihr voraussichtlich ab Montag, den 30. September 2019, eine private Nachricht von Sisko, auf die ihr bitte mit euren drei Wunschtiteln aus der Spieleliste antwortet (beachtet dabei die USK-Freigaben). Schreibt bitte möglichst zeitnah, damit die Spiele schnell verteilt werden können. Vergebene Titel werden anschließend aus der Liste entfernt – kontrolliert diese deshalb bevor ihr eure Antwort schickt.

Bei der Verteilung wird versucht eure Wünsche und Prioritäten zu berücksichtigen, damit jeder auch ein passendes Spiel bekommt. Falls der gewünschte Titel nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr euch natürlich ein Ersatzspiel aussuchen. Wenn alle Gewinner benachrichtigt sind, wird die komplette Liste hier veröffentlicht.