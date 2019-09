10 Jahre GG: Was macht eigentlich...Will Wright?

PC MacOS

Eine siebentägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 5 über den Sims-Erfinder Will Wright und sein neues Experiment.

Wenn man sich näher mit Leben und Schaffen des William Ralph Wright Jr. beschäftigt, begegnen einem immer wieder zwei Worte: kreatives Genie. Wer der Spielebranche wegweisende Titel wie SimCity und Die Sims beschert hat, darf sich über diesen Stempel aber auch nicht beschweren. Und der Evolutionsbaukasten Spore war vielleicht nicht genial, aber kreativ allemal. Im kommenden Jahr feiert der Mann mit der großen Brille seinen 60. Geburtstag und will der Welt ein ebenso neuartiges wie – natürlich – kreatives Spielerlebnis liefern. Doch dazu gleich mehr.

Über die Anfänge des bekennenden Atheisten Wright schrieb Christoph Licht im März 2009 einen der ersten Gamersglobal-Reports mit der Überschrift „Will Wright - Unscheinbarer Weltenerschaffer“. Daher sei die Erfolgsgeschichte, die 1984 mit dem in Deutschland indizierten C64-Actionspiel Raid on Bungeling Bay begann und sich ab 1989 mit der SimCity- und 2000 mit der Sims-Serie fortsetzte, an dieser Stelle ausgespart und auf das lesenswerte Kurzporträt verwiesen. Hier fällt auch der Satz, der sein Leben und besonders seine Spiele prägt: „Seine Philosophie ist, dass der Mensch auf seine eigene Art lernen sollte, anstatt es von Lehrern erklärt zu bekommen.“

Noch im Gründungsjahr von Gamersglobal verließ Will Wright Maxis und gründete den Stupid Fun Club, der sich als Entertainment-Studio mit dem Fokus auf Videospielen, Online-Medien und Heimvideo-Unterhaltung profilierte. Daraus entstand die TV-Sendung Bar Karma, die im Februar 2011 auf Sendung ging und deren Inhalt von einer Online-Community beeinflusst und von einem von Wright programmierten „Story Creator Tool“ umgesetzt wurde. Als im Frühling 2013 das neue SimCity mit einem Always-On-Modus und Servern, die dem Ansturm der Spieler nicht standhielten, für negative Schlagzeilen sorgte, konnte auch Will Wright sich einen Kommentar nicht verkneifen:

Ich hätte vorraussagen können, dass es wegen des DRM heftige Reaktionen geben wird. [...] Im Grunde war es unentschuldbar, 60 Dollar für ein Spiel zu nehmen, das man nicht spielen kann. Ich kann die Aufregung verstehen. Wäre ich ein zahlender Kunde und mir wäre das passiert, hätte ich das gleiche gefühlt.

Ein Offline-Modus wurde nach einigen Monaten nachgereicht, das Image von Maxis und der Marke SimCity hatte jedoch so viele Kratzer abbekommen, dass die Spieleserie bis heute auf Eis liegt und Electronic Arts das Studio 2015 schloss. Will Wright – mittlerweile nebenberuflich im Vorstand von Linden Lab, den Machern von Second Life – hatte sich derweil an die Arbeit für eine Mobile-App namens Thred gemacht, die Geschichten automatisch durch Bilder darstellte. „Threds sind zum Teil Comicbuch, zum Teil Fotogalerie. Aber zusammen erzählen sie eine Geschichte", erklärte Wright bei der Vorstellung der App im Mai 2015.

Diese Thred-App inspirierte Wright dazu, noch weiterzugehen. Er wollte ein Kreativ-Spiel für Smartphones erschaffen, das eine KI mit Gedanken und Erinnerungen füttert, die wiederum eine 3D-Welt aus verschiedenen Inseln, gleichbedeutend mit den verschiedenen Lebens- und Themenbereichen wie etwa Kindheit, Urlaub oder Beruf, kreiert. Im März 2018 kündigten Wright und sein neues Studio Gallium Artists diese Simulation mit dem Namen Proxi an, für die eine Kooperation mit Unity Technologies und deren Unity-Spielengine eingegangen wurde. Vielmehr als ein paar Gedanken, die Wright hin und wieder auf seinem Twitter-Account StupidFunWill teilt und ein paar Konzept-Artworks wie im Teaserbild oben sind bisher zu Proxi nicht bekannt. Doch mit Sicherheit wird auch dieses Projekt wieder kreativ. Und vielleicht auch genial.

