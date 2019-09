Vampire - Bloodlines 2: The Baron als weitere Fraktion vorgestellt

PC XOne PS4

Hardsuit Labs und der Publisher Paradox Interactive haben mit „The Baron“ eine weitere Fraktion aus dem kommenden Action-Rollenspiel Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zum Preview) vorgestellt, der ihr als neu erschaffener Vampir in Seattle anschließen können werdet. In der veröffentlichten Pressemitteilung heißt es seitens der Entwickler: „Der Baron ist der Herrscher der kriminellen Unterwelt der amerikanischen Metropole. Seine Leutnants kontrollieren die Straßen und nur wenige haben den Unterweltkönig selbst je zu Gesicht bekommen, obwohl er seine Hände in jedem zwielichtigen Geschäft der Stadt hat.“

Die Gruppierung setzt sich laut der Beschreibung aus Menschen, Thinbloods und Vampiren zusammen, wobei Diebe, Meuchler, Schmuggler und Gang-Mitglieder für die Fraktion in den Kampf ziehen. Insgesamt werden in Seattle fünf verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Als Spieler werdet ihr Allianzen mit ihnen schmieden, sie wieder verlassen und auch hintergehen können, wobei jede eurer Entscheidung in diesem politischen Ränkespiel einen direkten Einfluss auf den Verlauf euer Geschichte und die Zukunft der Stadt haben soll. Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 soll im ersten Quartal nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht.