Call of Duty Mobile: F2P-Ableger erscheint im Oktober

Mit Call of Duty Mobile erscheint am 1. Oktober 2019 ein Free-to-Play Smartphone-Ableger der Spieleserie für iOS und Android. Dabei sollen beliebte Karten, wie zum Beispiel Crash und Crossfire aus Modern Warfare oder Nuketown und Hijacked aus Black Ops, verwendet werden. Auch bekannte Charaktere wie John "Soap" MacTavish und Simon "Ghost" Riley werdet ihr im Spiel begegnen. Der Fokus liegt auf Multiplayermatches mit Team Deathmatch, Search and Destroy und Free-For-All. Auch einen Battle-Royale-Modus für bis zu 100 Spieler wird es geben.

Das Spiel soll nach dem Launch kontinuierlich erweitert werden. Wer möchte, kann sich bereits vorab registrieren um frühzeitigen Zugang zur Betaphase und um spezielle Ingame-Belohnungen zu erhalten. Zudem wurde ein Release-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt.