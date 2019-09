10 Jahre GG: Heinrich Lenhardt (Grußwort #3)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir 2 Wochen lang täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Heinrich Lenhardt war schon durch die Stunde der Kritiker ein früher Wegbegleiter.

Ein Bild aus glücklichen Nachtwache-Tagen. Doch dann gingen die Zigaretten aus.

Ohnesähe die deutsche Spielemagazin-Landschaft mit Sicherheit anders aus, und ein kleiner Aspekt seines Wirkens war, im Jahr 1994, zusammen mit, den späteren GamersGlobal-Gründer mit einem Redakteursjob bei PC Player zu versehen. Sonst hätte Jörg Langer weiter Computerlinguistik studieren müssen, nicht auszudenken!Heinrichs Karriere ist zu umfangreich, um sie hier auch nur halbwegs erschöpfend zu beschreiben, erlaubt sei aber ein wenig Name-dropping in kondensierter Form:, und dazu ausgiebige Autorentätigkeiten, unter anderem fürund auch. Nicht zu vergessen: der Spieleveteranen-Podcast , den Heinrich und Jörg zusammen betreiben.Bei GamersGlobal war Heinrich schon früh dabei, unter anderem mit Tests und Previews und seiner bis heute schmerzlich vermissten Rubrik(und nein, es ist trotz jährlichen Drängens seitens der Redaktion keine Neuauflage in Sicht). Vor allem aber mit der, die Heinrich und Jörg bereits 2008 ins Leben gerufen haben (mit eigentlich nicht mehr vorzeigbaren Frühwerken wie der zu Fallout 3 ), und die dann in GamersGlobal inkludiert wurden. Aber jetzt lassen wir Heinrich selbst zu Wort kommen!

Seit wann machst du bei GamersGlobal mit, wie bist du dazu gekommen?

Eigentlich ging’s schon im Herbst 2008 für mich los, als GG noch nicht mal in den Beta-Windeln lag. Zu diesem Zeitpunkt heckten Jörg und ich das Videoformat „Die Stunde der Kritiker“ aus (erste Episode: Fallout 3!). Wir kennen uns ja schon seit PC-Player-Tagen, deshalb hatte ich einen guten direkten Draht zur GG-Führungsebene, um diese Idee zu besprechen. Zu meiner großen Freude kam die SdK so gut an, dass sie dann in die neue Webseite integriert wurde. So darf ich heute noch regelmäßig die Kamera auspacken, um bei einer neuen Episode mitzumachen. Im Laufe der Jahre steuerte ich hier und da auch mal einen GG-Artikel bei oder stellte 2010 mit der „Nachtwache“ fest, dass der Aufwand für eine wöchentliche News-Kolumne nicht zu unterschätzen ist.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Da ich in Victoria residiere (das Victoria in BC, Kanada – nicht das in Australien. Wenige Kilometer Unterschied …), komme ich nur selten in den Genuss eines Vor-Ort-Besuchs in den heiligen Hallen der GamersGlobal-Redaktion. Und wenn ich mal in Deutschland verweile, bin ich ganz stolz, wenn ich den Marsch von der U-Bahn-Station ins GG-Büro schaffe, ohne dabei in den Grünanlagen verloren zu gehen. Aufregendere Anekdoten habe ich leider nicht auf Lager. Höchstens die Warnung, dass man sich im Kühlschrank gelagerten Nahrungsmitteln mit großer Vorsicht nähern sollte, wenn Jörg gerade von einem Japan-Trip zurück ist. Oh, und dass meine spontane Mini-Playback-Show zu Fire Emblem: Three Houses bei der Stunde der Kritiker veröffentlicht wurde, ist schon sehr lustig!



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal beruflich etwas gebracht?

Bei der Stunde der Kritiker müssen immer einige Gigabyte Videomaterial bearbeitet und transatlantisch übertragen werden. Da habe ich, von der Greenscreen-Wahl bis zur Vorschnitt-Optimierung, über die Jahre einiges in der Praxis gelernt. In dem Zusammenhang ein extra Dankeschön an den langjährigen GG-Videomeister Christoph Vent!

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?

Ich wurstele mich weiterhin im Spielebereich als freiberuflicher Schreiber, Übersetzer, Podcaster und Videobastler durch. Dank der Stunde der Kritiker bin ich immer noch mit GG verbunden – (fast) so frisch wie vor 10 Jahren :)



Um das unter "Anekdote" erwähnte Karaoke-Kleinod von Heinrich auch Nicht-Premium-Usern zugänglich zu machen, findet ihr den Schnipsel als eigenes Video direkt hier drunter.