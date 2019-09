10 Jahre GG: Was macht eigentlich...Meisterdieb Garrett?

PC 360 XOne PS3 PS4

Eine siebentägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 4 über den Meister aller Stealth-Games.

Thief ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Garrett, der Protagonist aus der Thief-/Dark-Project-Reihe, muss sich auf die Fahne schreiben lassen, dass er seinen Entwicklern kein Glück gebracht hat. Für Looking Glass, das mit Dark Project - der Meisterdieb Ende 1998 die Initialzündung für das Stealth-Genre gab und im Frühjahr 2000 mit Dark Project - The Metal Age nachlegte, bedeutete das Spiele-Duo den endgültigen Ruin, nachdem man zuvor bereits durch enttäuschende Verkäufe von Flight Unlimited 2 und 3 in die roten Zahlen gerutscht war.

Ion Storm verlor 2004 während der Produktion des dritten Teils Thief - Deadly Shadows nicht nur seine Studioköpfe Warren Spector, Randy Smith und Harvey Smith, sondern auch Millionen Dollar, da sich Garretts Ausflug im Grafikgewand der Unreal Engine 2 auf PC wie auf Xbox als Ladenhüter entpuppte. Thief 3 blieb Ion Storms letztes Spiel, der Mutterkonzern Eidos schloss den Entwickler von bekannten Spielen wie Daikatana, Deus Ex und Anachronox im Februar 2005.

Es dauerte ganze vier Jahre, bis Eidos Montreal einen vierten Teil ankündigte und aufgrund anderweitiger Prioritäten weitere vier Jahre bis März 2013, als man endlich erste Spielszenen zeigen und bekannt geben konnte, dass die Thief-Reihe einem kompletten Serien-Reboot unterzogen werde, der neben der PC-Version zudem auf den damals noch nicht erschienenen Konsolen PS4 und Xbox One seine Premiere feiern sollte. Während der weiteren Entwicklung wurden EXP-System und Quick-Time-Events wieder aus dem Spiel gestrichen, 120.000 Zeilen Text vertont und häppchenweise neue Videos und Charaktervorstellungen durch die Medien getrommelt.

Im Februar 2014 trudelte die Testversion von Thief in der Gamersglobal-Redaktion ein und sorgte bei einer Wertung von 7.0 für einige enttäuschte Gesichter. Benjamin Braun:

Auch, wenn Thief kein Reinfall geworden ist: Zu einem Must-Have-Titel reicht es nicht. Dafür atmet die Spielmechanik in puncto Freiheit, Anspruch und auch bei der Notwendigkeit des Gadgeteinsatzes zu wenig den Geist der Vorgänger – und die Story verrennt sich nach vielversprechendem Start unnötig im Abstrusitätenkabinett.

Zumindest der letzte Satzteil erinnert an Garretts ersten Ausflug, in dem Zombies und Insektenwesen im späteren Spielverlauf den Spaß des atmosphärischen Steampunk-Geschleiches ebenso zunichte machten wie zur selben Zeit die Alienwelt Xen in Half-Life.

Ab Sommer 2014 tauchte der Meisterdieb nur noch in den Sales-News auf, 2016 wurde über einen Kinofilm spekuliert, von dem bis heute allerdings jede Spur fehlt. 2017 äußerte sich David Anfossi, Leiter von Eidos Montreal, unmissverständlich zu einer Fortsetzung der Reihe: „Vergesst es!“ Und erst kürzlich meldete sich Greg LoPiccolo zu Wort, der damals bei Looking Glass erst für den einmaligen Sound des ersten Dark Project verantwortlich war und im Laufe der Entwicklung zum Creative Director und schließlich Projektleiter wurde. Wenn er ein Thief 5 entwickeln würde, müsste dieses einen Koop-Multiplayer-Modus und Virtual-Reality-Support enthalten.

Die Thief-Reihe ist so ziemlich jedem Spieler ein Begriff, an den Erfolg eines Sam Fisher aus Splinter Cell kam Garrett jedoch nie heran. Das mag an den doch sehr unterschiedlichen Settings gelegen haben: moderner Geheimagent trifft auf mittelalterlichen Langfinger, James Bond trifft auf Robin Hood. Eingefleischte Thief-Fans brauchen ohnehin keinen neuen Serienableger. Stattdessen freut man sich über jede von Fans erstellte Mission für The Dark Mod, einer kostenlosen Umsetzung des düster-mysteriösen Spielprinzips auf Basis der auch heute noch ansehnlichen Doom 3-Engine. Und Splinter Cell? Der letzte Serienteil Splinter Cell - Blacklist liegt zwar sechs Jahre zurück, aber zumindest verspricht Ubisoft, weiterhin an der Serie festzuhalten. Dessen CEO Yves Guillemont verriet im August diesen Jahres, dass Splinter Cell irgendwann zurückkehren werde – in unerwarteter Form...

Außerdem: