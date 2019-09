Apple Arcade mit 64 Spielen bereits gestartet – unsere Einschätzung

Mit Apple Arcade will Apple ab 19.9. Nutzer von iOS 13, iPad OS 13 & tvOS 13 mit einem Spiele-Abo beglücken. Wir haben bereits Zugriff und spielen fleißig Probe. Unseren Ersteindruck lest ihr hier.

Alle 64 Apple-Arcade-Spiele Stand: 18.9.2019, iOS (iPad-Spiele könnten abweichen)



Eigentlich sollen es immer 100 sein, aktuell habt ihr Zugriff auf 54 Spiele in der Apple Arcade. Hier die Liste (die für Core Gamer u.U. besonders interessanten sind fett markiert): Die Genre-Angaben stammen teils von Apple, teils von uns, und sind mit größter Vorsicht zu betrachten: Jenny LeClue - Detectivu (Adventure) Murder Mystery Machine (Adventure) Don't Bug me! (Tower Defense) Neo Cab (Visual Novel) Word Laces (Denkspiel) BattleSky Brigade: Harpooner (Arcade) Red Reign (Strategie) Skate City (Arcade) Oceanhorn 2 (Action-Adventure) tint. (Denkspiel) Dread Nautical (Rundentaktik) Die verzauberte Welt (Denkspiel) Mini Motorways (Arcade) Spek. (Denkspiel) Towaga: Among Shadows (Arcade) Tangle Tower (Adventure) Down in Bermuda (Arcade) Way of the Turtle (Jump-and-run) Bleak Sword (Action-Adventure) Spelldrifter (kartenbasiert) Stellar Commanders (MMO-RTS) What the Golf? (Arcade) Big Time Sports (Arcade) LEGO Brawls (Jump-and-run) Lifeslide (Arcade) Sayonara Wild Hearts (Endless Runner) Card of Darkness (kartenbasiert) ATONE: Heart of the Elder Tree (Action-Adv.) Projection: First Light (Action-Adv.) Speed Demons (Arcade) Dodo Peak (Jump-and-run) The Get Out Kids (Adventure) Assemble with Care (Denkspiel) Over the Alps (Adventure) Cat Quest II (RPG) Hexaflip (Arcade) Exit the Gungeon (Bullet-hell-Shooter) Outlanders (Aufbauspiel) Overland (Roguelike) Cricket - Through the Ages (Arcade) Sneaky Sasquatch (Casual) Muazione (Adventure) Gemustert (Denkspiel) The Pinball Wizard (Dungeon Crawler) Dead End Job (Action) Where Cards Fall (Casual) Cardpocalypse (kartenbasiert) King's League II (Strategie) Shinsekai Into the Deep (Action-Adventure) Stranded Sails (Aufbauspiel) Spidersaurs (Shoot-em-up) EarthNight (Endless Runner) Shantae and the Seven Sirens (Jump-and-run) Grindstone (Puzzle/Action) Rayman Mini (Jump-and-run) Spaceland (Rundentaktik) Agent Intercept (Arcade) Punch Planet (Prügelspiel) Operator 41 (Taktik/Spionage) Frogger in Toy Town (Arcade) VARIOUS DAYLIFE (Life-Sim/RPG) Explottens (Shoot-em-up) Hot Lava (Action) Dear Reader (Denkspiel) Eigentlich sollen es immer 100 sein, aktuell habt ihr Zugriff auf 54 Spiele in der Apple Arcade. Hier die Liste (die für Core Gamer u.U. besonders interessanten sind fett markiert): Die Genre-Angaben stammen teils von Apple, teils von uns, und sind mit größter Vorsicht zu betrachten:

Meinung: Jörg Langer Wer Jörgspielt kennt, weiß, dass ich ganz gerne auf dem Sofa das iPad anwerfe (nicht: das iPad vom Sofa werfe, wobei mir das auch schon passiert ist). Dabei suche ich aber immer sehr lange nach Titeln, die mich als Core Gamer anmachen, die quasi gewohnte Spielekost für den Touchscreen gut umsetzen.



Unter diesem Aspekt betrachte ich auch Apple Arcade. Und auch wenn der Start-Reigen noch nicht 100 Spiele umfasst – da ist ein gutes halbes Dutzend Titel dabei, die ich sofort ausprobieren möchte/werde. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm kann mich sicher etliche Tage vorzüglich beschäftigen, wenn ich mich denn darauf einlasse (aber nur auf iPad, auf iPhone sind die Texte winzigklein).



Stellt sich die Frage: Lohnt sich auch für euch das Abo, und für wen genau? Die Antwort: Einfach ausprobieren! Null Euro im ersten Monat, danach sehr faire 4,99 – das rechnet sich doch schon, wenn ihr pro Monat nur Gefallen an einem einzigen Titel findet. Und bis zu fünf weitere Famlienmitglieder mögen ja vielleicht ganz andere Dinge als ihr selbst. Gerade Eltern werden dankbar sein, dass keiner der Titel Zusatzkäufe erlaubt. Monatlich kündbar ist Apple Arcade obendrein.



Auch wenn die ganz großen Spielekracher noch nicht darin zu finden sind, glaube ich, dass Apple Arcade für Core Gamer durchaus zu einer willkommenen Abrundung werden kann. Ob ich Recht behalte, werde ich dann bei Jörgspielt schreiben in den nächsten Monaten. Wer Jörgspielt kennt, weiß, dass ich ganz gerne auf dem Sofa das iPad anwerfe (nicht: das iPad vom Sofa werfe, wobei mir das auch schon passiert ist). Dabei suche ich aber immer sehr lange nach Titeln, die mich als Core Gamer anmachen, die quasi gewohnte Spielekost für den Touchscreen gut umsetzen.Unter diesem Aspekt betrachte ich auch Apple Arcade. Und auch wenn der Start-Reigen noch nicht 100 Spiele umfasst – da ist ein gutes halbes Dutzend Titel dabei, die ich sofort ausprobieren möchte/werde. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm kann mich sicher etliche Tage vorzüglich beschäftigen, wenn ich mich denn darauf einlasse (aber nur auf iPad, auf iPhone sind die Texte winzigklein).Stellt sich die Frage: Lohnt sich auch für euch das Abo, und für wen genau? Die Antwort: Einfach ausprobieren! Null Euro im ersten Monat, danach sehr faire 4,99 – das rechnet sich doch schon, wenn ihr pro Monat nur Gefallen an einem einzigen Titel findet. Und bis zu fünf weitere Famlienmitglieder mögen ja vielleicht ganz andere Dinge als ihr selbst. Gerade Eltern werden dankbar sein, dass keiner der Titel Zusatzkäufe erlaubt. Monatlich kündbar ist Apple Arcade obendrein.Auch wenn die ganz großen Spielekracher noch nicht darin zu finden sind, glaube ich, dass Apple Arcade für Core Gamer durchaus zu einer willkommenen Abrundung werden kann. Ob ich Recht behalte, werde ich dann bei Jörgspielt schreiben in den nächsten Monaten.

Bereits im März angekündigt, nun gestartet: der Abo-Spieledienst. Nach einem kostenlosen Probemonat wird es euch nur 4,99 Euro monatlich ärmer machen, bis zu sechs Familienmitglieder mit bis zu 100 Spielen zu bespaßen, euch selbst idealerweise nicht ausgenommen. (Bei der Ankündigung Ende März waren wir noch von 9,99 Euro ausgegangen.)Und da wir sowohl auf iPad als auch iPhone bereits die Beta 2 des Betriebssystems 13 laufen haben, können wir seit gestern abend loslegen; alle anderen müssen noch bis morgen warten: Dann soll iOS 13 offiziell erscheinen und neben vielen Verbesserungen – darunter die Kopplungsmöglichkeit mit PS4- sowie bestimmten Xbox-One-Gamepads (jenen für Xbox One S sowie Xbox One X) – eben auch die Arcade bringen.Wie groß deren Bedeutung für Apple ist, zeigt schon die Platzierung: Neben "Heute", "Spiele", "Apps" und "Suchen" stellt sie die fünfte Hauptkategorie (etwa unten in der Auswahlleiste des Startbildschirms) im App Store dar; die bislang dort beheimateten "Updates" wurden dazu ins User-Profil (oben rechts) verbannt.Alles weitere funktioniert so, als würdet ihr euch normal durch den App Store (in stark reduzierter Form) klicken: Ihr scrollt durch Highlights, "Guide-Artikel" (zu bislang drei Spielen) und erhaltet die Spiele nach verschiedenen Untergenres aufgelistet. Nur entfällt das "Kaufen" oder Downloaden per Fingerabdruck: Einfach auf "Laden" klicken, schon wird die App installiert (und unterscheidet sich dann nicht von anderen Spiele-Apps, ihr könnt sie also beliebig sortieren und auch wieder löschen).Unter den Spielen sollen auch immer solche sein, die eher eine Core-Gamer-Zielgruppe ansprechen, nicht umsonst wirbt Apple mit Namen wie(dessen Beyond a Steel Sky für Apple Arcade erscheinen solll) oder). Eine Prüfung der ersten Titel (siehe Liste rechts) scheint dies zu bestätigen, wir kommen auf gut ein Viertel an "Core-Gamer-taugliche Spielen". Wobei unsere Einschätzung dieser Tauglichkeit auf sehr oberflächlichen Füßen steht: Erstens haben wir die Mehrzahl der 54 Titel noch gar nicht angespielt, zweitens darf natürlich auch ein Core Gamer Freude an einfachen Konzepten haben. Und drittens haben wir die Core-Gamer-Tauglichkeit relativ schnell und großzügig attestiert.Doch auch wenn vermutliche Highlights wie Squares, Ubisoftsoder(ein bereits im ersten Teil gelungener-Klon) aktuell eher rar sind: Es gibt sie in der Liste, und es dürften weitere dazukommen. Die Mehrzahl der Spiele aber sind aktuell "typische Mobilspiele", bei denen wir keine gewaltigen Qualitätsausreißer nach oben vermuten.