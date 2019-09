Sniper - Ghost Warrior - Contracts: 12 Minuten Gameplay im Video

PC XOne PS4

Der Release von Sniper - Ghost Warrior - Contracts ist noch einige Wochen entfernt. In einem neuen Gameplay-Video von IGN.com könnt ihr derweil einen ausführlichen Blick auf den neuen Stealth-Shooter von CI Games werfen. Der rund zwölf Minuten lange Clip zeigt die Mission „Kolchak Harbor“, in der ihr euer primäres Ziel, Leonid Nizlhev, ausschalten müsst.

Der neuste Teil der Scharfschützen-Spielserie versetzt euch in die sibirische Wildnis, wobei die Entwickler das Open-World-Konzept des Vorgängers verwerfen und sich wieder auf die Stärken der Serie konzentrieren wollen - kompakte, aber offene missionsbasierte Szenarien, in denen taktisches Vorgehen belohnt wird. Jede Mission soll ein klares Ziel und eine feste finanzielle Belohnung bieten, wobei zusätzliches Geld durch das Erledigen optionaler Aufgaben verdient werden kann. Mit dem Geld lässt sich das eigene Arsenal an Waffen und Gadgets erweitern. Insgesamt soll eine taktischere und dichtere Spielerfahrung als beim Vorgänger, sowie eine starke Wiederspielbarkeit im Single- und Multiplayer-Modus geboten werden. Sniper - Ghost Warrior - Contracts wird ab dem 22. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Das Gameplay-Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: