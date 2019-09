10 Jahre GG: Tim Gross (Grußwort #2)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir mehrere Wochen lang täglich ein FAQ mit einem ehemaligen oder aktuellen Mitstreiter. Heute ist es Tim Gross, der bereits bei GamersGlobal.com mitschrieb.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Tim Gross dürfte insbesondere jenen unter euch noch bekannt sein, die bereits zur Beta von GamersGlobal.de dabei waren, denn er gehörte zur Gründungsredaktion (die ja ein Team aus Freiwilligen war, keine bezahlten Festangestellten). Tim fütterte also GamersGlobal.de bereits mit Inhalten, als sie noch gar nicht offiziell gestartet war. Er machte 2009 ein vierwöchentliches Praktikum bei uns in München (besser gesagt: im Dachgeschoss-Büro von Jörg) und warf sich auch in die allererste Gamescom-Schlacht von GamersGlobal.

2012/2013 feierte er dann noch einmal eine Freier-Autor-Renaissance bei GG. Leider konnten wir ihn nicht dauerhaft zur Rückkehr bewegen, da er seine Arbeit zu sehr liebt (bitte runterscrollen). Tim ist ein sehr ernster Mensch, wie auch seine Antwort auf unsere Grußwort-Bitte zeigt: "Jetzt hast du nicht genau spezifiziert, wie lang die Texte werden dürfen beziehungsweise wie das Foto aussehen soll. Deswegen hab ich mich für mittellang respektive schrecklich entschieden."

Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

GamersGlobal hab ich während des Studiums entdeckt. GamersGlobal.com, wohlgemerkt! Es muss wohl 2007 gewesen sein. Und das Konzept hat es mir so angetan, dass ich ‘ne ganze Weile News ohne Ende rausgehauen habe. Was mich wiederum für die Beta des heutigen GamersGlobal.de qualifiziert hat, wo ich sogar den ersten Test zum offiziellen Start beisteuern durfte, The Book of Unwritten Tales (Note im GG-Test: 9.0). Aktiv als freier Redakteur war ich vor allem im Startjahr und von 2012 bis 2013 dabei.



Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Da fällt mir ein Anspiel-Event in Amsterdam ein. Zu Torchlight 2, wenn ich mich nicht irre, das ich dann später auch getestet habe (Note im Test: 8.5). Hier wollte ich mein ganzes Preview-Event-Bericht-Können unter Beweis stellen! Als Jörg sich zwischendurch per Mail erkundigte, wie es so läuft, war ich angespannt. Der Chef will wissen, wie es läuft? Das verlangt nach einer vollumfänglichen Antwort! Also beschrieb ich detailliert, welche Version präsentiert wurde. Wie lange man spielen durfte. Welche Entwickler vor Ort waren. Was dabei für GamersGlobal rausspringen könnte. Und bekam nur Minuten später die ersehnte und leicht gefürchtete Antwort: “Hoffentlich ist das Essen gut!”



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Die Mitarbeit hat mir unglaublich viel gebracht! Mehr als ich damals angenommen habe. Denn Jörg war aus meiner Sicht immer extrem fordernd, hatte enorm hohe Ansprüche. Was neben dem Studium und später dem Job nicht immer ganz einfach war. Aber rückblickend kann ich nur sagen: Nie habe ich in so kurzer Zeit so viel gelernt! Worauf es beim Texten ankommt. Wie man ein Interview führt. Die Feinheiten einer guten Recherche. Alles Dinge, die ich heute tagtäglich brauche. Und ich versuche, die Qualitätsstandards, die Jörg mir eingebläut hat, bei meinen heutigen Kollegen zu etablieren. Was nicht immer ganz einfach ist.

Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?

Heute bin ich eine wilde Mischung aus Texter, Videoverantwortlicher, Projekt- und Eventmanager und Moderator für … darf ich das sagen? Ach, ich versuch’s einfach mal: Für den Fanshop Elbenwald. There, I did it. Schleichwerbung. So viel zu den gepriesenen Qualitätsstandards! Klar spiele ich auch noch, allerdings viel weniger als früher. Mein heutiges Gamer-Dasein kann ich erstaunlich akkurat durch die Nennung zweier Firmen beschreiben: Irgendwas von From Software oder Nintendo. Auf GamersGlobal bin ich noch immer stiller Mitleser und -hörer. Obwohl ich nicht aktiv an den Diskussionen teilnehme, liebe ich es, die Meinungen der Community zu lesen. Die Art und Weise, wie hier miteinander umgegangen wird, findet man wirklich nicht an jeder virtuellen Straßenecke.

Und wer Tims total ernste, zugeknöpfte Art mal live erleben will, wird dazu vermutlich bald die Gelegenheit haben: im Alte-Haudegen-Jubiläums-Podcast nämlich.