E3 2020: Stärkere Fokussierung auf Influencer und Endkunden geplant

Die wichtigste Spielemesse E3 steht offenbar vor einem Umbruch. Wie das US-Portal gamedaily.biz berichtet, plant der Ausrichter Entertainment Software Association (ESA) eine Neuausrichtung der bisherigen Business-To-Business-Messe zu einem "Fan, Media and Influencer Festival". In den letzten Jahren hatten mehrere Publisher, darunter Electronic Arts, keine Stände mehr auf der Messe selbst, sondern veranstalteten eigene Shows und Pressekonferenzen im Umfeld der E3.

Im Rahmen des Vorschlags der ESA an ihre Mitglieder wurde eine Kooperation mit Talentagenturen, die bezahlte Prominente (Youtuber, (e)Sportler, ...) für die Messe buchen sollen, bekannt. Zusätzlich zu den bisher gut 65.000 Besuchern, von denen etwa 15.000 Endkunden gewesen sein dürften, sollen 2020 so 10.000 weitere Privatpersonen auf das umgestaltete Messegelände gelockt werden. Ähnlich zur Gamescom und Tokyo Game Show soll es am Dienstag vor den Besuchertagen einen Fachbesuchertag geben, eine Business-Area jedoch nicht. Eine (bezahlte) Kooperation mit klassischen und Online-Medien soll die Berichterstattung "lenken". Dem Vorschlag stimmten die ESA-Mitglieder zu.

Es bleibt abzuwarten, ob die Neuausrichtung und weitere Öffnung der E3 für die Öffentlichkeit die Relevanz der Messe erhalten kann, oder ob nicht vielmehr die Veröffentlichung einer neuen Konsolengeneration im Jahr 2020 sowieso ein gesteigertes Medieninteresse generiert.