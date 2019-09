Summerfall Studios: Ex-Bioware-Lead-Writer gründet eigenes Studio

Anfang 2017 verließ David Gaider seinen langjährigen Arbeitgeber Bioware mit unbekanntem Ziel. Zuvor hatte Gaider 17 Jahre lang für den kanadischen Entwickler zuerst an der Rollenspiel-Serie Baldur's Gate sowie Titeln des Star Wars-Franchise (die Figur des Druiden HK-47 stammt aus Gaiders Feder) mitgearbeitet und war zuletzt Hauptautor der Geschichten für die Spiele der Dragon Age-Reihe, zu dessen Universum er auch einige Romane verfasste.

Wie Gaider nun dem australischen Ableger des Magazins Kotaku enthüllt hat, hat er die Zeit seit seinem Scheiden von Bioware auch für die Gründung eines eigenen Studios genutzt. Gemeinsam mit Liam Esler wurde Summerfall Games in Melbourne gegründet. Auch Esler ist in der Branche nicht unbekannt. Er hat, erst als Programmierer und später als Produzent, bei Beamdog an diversen Titeln der Enhanced Editions im Baldur's-Gate-Universum sowie als Designer an Pillars of Eternity (zum Test, Note: 8.5) gearbeitet.

Offiziell soll das neue Studio bei der kommenden PAX Australia vorgestellt werden, die vom 11. bis 13. Oktober in Melbourne abgehalten wird und bei der Gaider auch den Keynote-Vortrag hält. Ebenfalls zur PAX soll, am 11. Oktober um 1:30 Uhr unserer Zeit, die Kickstarter-Kampagne zum ersten Titel der Summerfall Studios vorgestellt werden. Informationen zu dem Spiel, dessen Enthüllung ihr live in einem Stream auf Twitch verfolgen können sollt, sind noch spärlich gesät. Auf der Homepage steht nur, dass es "ein illustriertes, charaktervolles Abenteuer" werden soll – mit dem Zusatz, dass die "Summerfall Studios deine Träume zerstören und ihnen das Herz herausreißen werden ... auf die allerbeste Art und Weise".