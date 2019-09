Football Manager 2020: „Erstes Spiel in umweltfreundlicher Hülle“ // Karton statt Plastik

„Aufgrund der alarmierenden Klimasituation haben wir uns dazu entschieden, dass wir unsere Produkte ab sofort so umweltschonend wie nur möglich vertreiben wollen“ – mit diesen Worten leitet Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive, die Begründung ein, weshalb man zukünftig auf Plastikverpackungen verzichtet.

Den ersten konkreten Schritt bei diesem wichtigen Vorhaben macht das Unternehmen bei der Verpackung des Football Manager 2020, der derzeitigen Angaben zufolge ab dem November 2019 erhältlich sein wird. Jacobson zufolge wurde gemeinsam mit dem Publisher Sega ein „völlig neues Verpackungsdesign“ entwickelt, das die bisherigen Plastikhüllen ersetzt. Stattdessen kommen für das Managerspiel „100 Prozent recycelter Karton sowie biologische Tinte und recycelbare Schrumpffolie“ zum Einsatz (siehe auch das Bild über diesen Zeilen). Weiter heißt es dazu:

Der einzige Teil der Verpackung, der nicht einfach recycelt werden kann, ist die DVD selbst, aber sogar diese kann von darauf spezialisierten Unternehmen wiederverwendet werden [...]. Die neuen Verpackungsmaterialien resultieren in Einsparungen von etwa 55 g Plastik pro produzierter physischer Einheit. Über den kompletten Lebenszyklus des Spiels gerechnet könnte dies zu Gesamteinsparungen von bis zu 20 Tonnen an Plastikverpackung führen.

Der Studio Director erläutert außerdem, dass die Herstellung der neuartigen Verpackung zwar höhere Kosten verursacht, gleichzeitig jedoch auch Einsparmaßnahmen entstehen. Zudem richtet er sich an andere Unternehmen und ruft diese dazu auf, ebenfalls davon abzusehen, Plastik bei den Verpackungen zu verwenden. Die Aussagen im Wortlaut:

Was die Kosten betrifft, so gibt es keinen anderen Weg als zu sagen, dass diese Art der Verpackung in der Herstellung selbstverständlich teurer ist – um circa 30 Prozent, um genau zu sein – als die herkömmlichen Lösungen. Doch wir glauben, dass dies ein Preis ist, der sich lohnt, ihn zu bezahlen. Ich rufe jeden, der an der Entwicklung, Herstellung oder Produktion von Plastikverpackungen in der Unterhaltungsindustrie beteiligt ist, dazu auf, sich nach den zahlreich verfügbaren, umweltfreundlicheren Lösungen umzuschauen. Nehmt die zusätzlichen Kosten auf euch und vollzieht den Wechsel.

Es gibt allerdings auch Einsparmaßnahmen: Die Vertriebskosten und der für die Belieferung benötigte Treibstoffverbrauch zum Beispiel sinken durch die leichtere Verpackung. Die Entsorgungskosten sinken ebenfalls, da die Verpackungen recycelt werden können und nicht mehr in Mülldeponien entsorgt werden müssen. Trotz allem bleibt am Ende natürlich immer noch ein kleiner Restbetrag übrig, aber wir sind davon überzeugt, dass es das wert ist, um dabei zu helfen, die Zukunft des Planeten zu sichern.