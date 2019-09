Steam: "Frontier 25 Years"-Aktion mit bis zu 80% Rabatt

Elite - Dangerous ab 49,62 € bei Amazon.de kaufen.

Wer nach der News über die verbesserte Einsteigerfreundlichkeit von Elite - Dangerous Lust bekommen hat, selbst mal durchs All zu cruisen, hat jetzt eine günstige Gelegenheit dazu. Anlässlich ihres 25jährigen Bestehens bieten Frontier Developments auf Steam Rabatte bis zu 80% auf ihr Portfolio.

Somit könnt ihr schon für schmale 7,49 Euro bei Elite - Dangerous einsteigen. Frontier hat dieses Jahr sehr viel Augenmerk auf die Zugänglichkeit zum Spiel gelegt und viele Hilfen besser und komfortabler erreichbar ins Spiel integriert. Ende des Jahres soll ein weiterer Patch folgen, der womöglich eigene Basen, sogenannte Fleet Carriers, ins Spiel bringen soll.

Oder wolltet ihr schon immer mal einen eigenen Vergnügungspark aufbauen? Entweder ganz klassisch mit Achterbahnen und sonstigen Fahrgeschäften in Planet Coaster (im Angebot für 11,39 Euro für die Basisversion) oder mittels geklonten Dinosauriern in Jurassic Park Evolution (im Angebot für 13,49 Euro für die Standard-Edition). Das am 5. November erscheinende Planet Zoo könnt ihr zwar vorbestellen, reduziert ist es aber noch nicht.

Die komplette Liste aller reduzierter Titel von Frontier Developments seht ihr unter dem Quellenlink. Die Angebote gelten bis zum 23. September.