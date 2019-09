10 Jahre GG: Was macht eigentlich...Shroud of the Avatar?

PC Linux MacOS

Eine siebentägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 3 über Garriotts Rollenspielenttäuschung Shroud of the Avatar.

Dass man Richard Garriott einen der wichtigsten, größten und innovativsten Spieleentwickler aller Zeit bezeichnen kann, sollte außer Frage stehen. Freilich basiert dieser Status in erster Linie auf den Ultima-Spielen der 80er und 90er Jahre. Seit oder nach Ultima 9 - Ascension (diesen Punkt klärt bitte selbst mit Jörg Langer!) scheint dem gebürtigen Engländer, der in seiner Wikipedia-Berufsbezeichnung übrigens Computerspiel-Entwickler und Weltraumtourist stehen hat, das glückliche Händchen abhanden gekommen zu sein. Das von ihm entworfene und bei NCsoft erschienene Online-Rollenspiel Tabula Rasa etwa wurde nach nur 15 Monaten wieder eingestellt, begleitet von einer Klage Garriotts gegen den südkoreanischen Publisher wegen Verleumdung und Falschaussage.

In einem Interview mit unserem Chefredakteur aus dem Jahr 2012 sprach Garriott über sein neues Spiel mit dem Arbeitstitel Ultimate RPG New Britannia und war dort der festen Überzeugung, „dass Social Games die dritte Ära, die bereits eingetretene Zukunft der Computerspiele sind.“ Dass nicht jeder Farmville-Klon gleichzeitig Reichtum bedeutet, musste man bei Portalarium, Garriotts 2009 gegründeter Firma unter seiner Führung, schon bald einsehen. Und an dieser Stelle beginnt die Abende und Bücher füllende Geschichte von Shroud of the Avatar (folgend SotA genannt), das mit aktuell über 2.500 Screenshots die wohl größte Bildersammlung auf GamersGlobal beinhaltet. Eine Chronik:

Anfang 2013: Nach ausbleibenden Erfolgen mit Social Games steht Portalarium kurz vor der Insolvenz. Innerhalb von 45 Tagen entwickelt man eine Kickstarter-Kampagne zu einem PC-Spiel namens Shroud of the Avatar, das sich spielerisch an Ultima 4 bis 7 orientieren und einen optionalen Multiplayer-Modus bieten soll. Die Informationen zum Spiel sind zunächst überschaubar.

Mai 2013: Portalarium kündigt an, das erste Kapitel von SotA Ende 2014 zu veröffentlichen. Bis dahin soll es eine offene Entwicklungsphase geben, in der auf jedes Unterstützer-Feedback eingegangen werden soll.

Juli 2013: Starr Long , der gemeinsam mit Richard Garriott maßgeblich an den Online-Titeln Ultima Online und Tabula Rasa beteiligt war, stößt zum Entwicklerteam und kündigt an, zunächst das Multiplayer-Grundgerüst aufzubauen. Backer, die offiziell ein Singleplayer-Rollenspiel unterstützt haben, zeigen sich irritiert.

November 2014: SotA startet auf Steam in den Early Access, ein Veröffentlichungsdatum der finalen Version wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattdessen wird an einem umfangreichen Housing-System gearbeitet, von dem man sich Echtgeld-Einnahmen durch die Spieler erhofft.

Januar 2015: Jörg Langer und Heinrich Lenhardt treffen sich in einer Stunde der Kritiker und stellen konsterniert fest: das Spiel ist definitiv noch lange nicht fertig.

treffen sich in einer Stunde der Kritiker und stellen konsterniert fest: das Spiel ist definitiv noch lange nicht fertig. Sommer 2016: Portalarium wagt trotz aufgebrachter Spieler (leblose Welt und NPCs, Fokus auf MMO, Quest-System, Grinding) den Soft-Lauch von Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues, der ersten Episode des nun allgemein als Sandbox-RPG bezeichneten Abenteuers des Avatars. Massive Performance-Probleme und jede Menge Bugs sorgen bei Steam für größtenteils negative Bewertungen.

2017: Eine weitere Crowdfunding-Kampagne auf Seedinvest richtet sich an diejenigen, die in das Unternehmen Portalarium investieren wollen. Als Dankeschön gibt es eine goldene Burg in SotA.

27. März 2018: Der offizielle Release des Spiels sorgt zunächst für volle Server, doch zu viele Bugs bescheren dem Spiel nicht nur einen schwachen Wertungsschnitt der Fachpresse von 58 Prozent, sondern auch ein rapides Absinken der Spielerzahlen in den Wochen und Monaten danach. Steam verzeichnet stellenweise nur rund 600 gleichzeitige Avatar-Jünger.

Sommer 2018: Portalarium muss rund die Hälte seiner Beschäftigten entlassen, da der erhoffte und benötigte Umsatz ausbleibt.

Oktober 2018: Richard Garriott räumt seinen Posten als CEO, SotA wird von Buy-to-Play auf Free-to-Play umgestellt, Spieler werden vom Selective-Multiplayer-System an einigen Stellen zu einem offenen MMO-Gameplay gezwungen.

November 2018: Die Zusammenarbeit zwischen Portalarium und dem Publisher Travian Games wird aufgelöst.

Januar 2019: Weil auch der Umstieg auf Free-to-Play nicht auf die gewünschte Resonanz stößt, kündigt Portalarium teils abenteuerliche neue Finanzierungsideen an.

Die Liste der Bugs in Shroud of the Avatar ist aktuell noch immer lang, die Entwickler veröffentlichen wöchentlich ein Update (derzeit Nummer 49), das neben einigen kleinen Fixes vor allem Items, Erfolge und Belohnungen für die durchhaltenden Spieler beinhaltet. Der Plan, noch in diesem Jahr Episode 2 zu veröffentlichen, das vor allem durch ein überarbeitetes Quest-Design überzeugen soll, will Portalarium einhalten. Wie lange man sich mit Ingame-Käufen, einem schlechten Ruf und besonders den unzähligen enttäuschten Erwartungen noch über Wasser halten kann, dürfte eine der interessantesten Fragen der kommenden Monate sein.