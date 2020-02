Children Of Morta: Update Shrine of Challenge bringt schweren Modus

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dass Children of Morta (im User-Artikel) im Jahr 2020 einige neue Inhalte erhalten wird, berichteten wir bereits in einer früheren News. Nun ist kürzlich mit Shrine of Challenge der erste kostenlose Inhalt für alle verfügbaren Plattformen veröffentlicht worden. Im Mittelpunkt des Updates steht der schwere Modus, der laut Entwickler Dead Mage auch Spielern, „die schon durch hunderte Kämpfe gestählt wurden“ eine neue Herausforderung bietet. Die Gegner teilen im schweren Modus mehr Schaden aus und verfügen über mehr Gesundheit. Dafür erhaltet ihr jedoch auch mehr Erfahrung, wenn ihr die Kämpfe erfolgreich besteht. Den neuen Schwierigkeitsgrad könnt ihr per Option im Spielmenü auch für bereits bestehende Spielstände ändern. Shrine of Challenge enthält zudem die folgenden Neuerungen:

Ihr trefft auf zwei neue Gegnertypen: Die Dunkle Klinge und den Mech-Konstrukteur.

Das neue User-Interface ermöglicht euch eine Vergrößerung des HUD (Head-Up-Displays).

Es erwarten euch 20 neue Gegenstände (im Trailer und in der Mitteilung bei Steam werden nur 18 Gegenstände erwähnt, aber die Entwickler entschieden sich spät, zwei weitere Items hinzuzufügen), die zum Beispiel „Felsbrocken vom Himmel stürzen lassen, Blitze beschwören“ und weitere Effekte ins Spiel bringen.

Außerdem wurden die Spielbalance im normalen Modus angepasst sowie Fehler behoben. Eine komplette Übersicht zu den Änderungen findet ihr in einem Diskussionsbeitrag bei Steam. Zum Abschluss dieser News könnt ihr euch die neuen Features in dem kurzen Trailer zu Shrine of Challenge anschauen: