Divinity - Original Sin 2: Vinckes großer Cross-Save-Coup – eine Retrospektive

PC Switch XOne PS4 MacOS

Bereits am 5. September dieses Jahres erschien die Switch-Version des zwei Jahre alten Gruppen-Rollenspiels Divinity - Original Sin 2 (zum Test) in der Definitive Edition. Das Besondere an dieser Variante ist, dass ihr eure Spielstände der Steam-Version, so ihr diese besitzt, mit der Switch nutzen und auch wieder in die Valve-Cloud zurückspeichern könnt. Umgesetzt wurde dieses neckische Feature vom spanischen Entwickler Blitworks, einem Spezialisten für Spieleportierungen.

Nun haben die Larian Studios ein Video veröffentlicht, in dem sie die wahren Begebenheiten um die Befreiung der PC-Spielstände aufzeigen. In dieser Variation der Geschichte hat sich niemand anderes als Studio-Chef Swen Vincke persönlich um den Austausch gekümmert. Dass sich der quirlige Larian-Gründer für Aufmerksamkeit heischende Slapstick-Auftritte nicht zu schade ist, hat er bereits bei seiner Version um die Hintergründe zur Erlangung der Lizenzrechte für Baldur's Gate 3 hinreichend unter Beweis gestellt. In "Larian's great Valve heist" wirft sich Vincke nun erneut in seine schimmernde Rüstung, dieses Mal jedoch, um die Spielstände aus den Tiefen der Valve-Cloud zu befreien.

Außer auf der Switch und bei Steam (sowohl für Windows-PCs als auch seit Anfang des Jahres auf MacOS) könnt ihr Divinity - Original Sin 2 noch bei GOG.com (Partnerlink) sowie auf der Playstation 4 und Xbox One spielen – in den letztgenannten Varianten wird euch jedoch keine Cross-Play-Funktion geboten.