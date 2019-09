Jenny LeClue - Detectivú: Termin für das Point-and-Click-Adventure

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Wie Mogafi, das Studio hinter dem Point-and-Click-Adventure Jenny LeClue - Detectivú, auf Twitter bekannt gegeben hat, wird das Kickstarter-finanzierte Detektivspiel am 19. September für Windows, Mac, Linux und MacOS (via Steam und GOG.com) sowie iOS (via Apple-Arcade) erscheinen. Die Versionen für Playstation 4 und Switch sollen im Laufe des Jahres folgen.

In Jenny LeClue - Detectivú schlüpft ihr in die Rolle der brillanten jungen Detektivin Jenny, die ihr Dasein in einem beschaulichen Städtchen namens Arthurton fristet und sich nach einem echten Abenteuer sehnt. Als ihre Mutter jedoch eines Tages des Mordes beschuldigt wird, macht sich Jenny auf, den Fall zu lösen und die Wahrheit dahinter ans Licht zu bringen. Schon bald merkt sie jedoch, dass die Dinge in Arthurton nicht so sind, wie sie scheinen...

Passend zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums haben die Entwickler auch einen neuen Trailer auf YouTube online gestellt. Dieser ist zwar nur knapp 40 Sekunden kurz, zeigt aber zahlreiche Spielszenen aus dem Adventure. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: