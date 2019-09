GOG-Weekly-Sale: Grand Scale Battles und Grand Scale Mysteries

Auf GOG.com wurde mit dem Start in die neue Woche ein neuer Weekly-Sale gestartet. Unter dem Motto: „Grand Scale Battles und Grand Scale Mysteries“ wurden dort ausgewählte Strategie- und Adventure-Titel teilweise um bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt. Unter anderem könnt ihr dort Spiele, wie Hearts of Iron 3 (Testnote: 6.0), Sword of the Stars, Last Day of June (Testnote: 8.0), Vaporum, The 25th Ward - The Silver Case und Samorost 3 günstiger erwerben.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):