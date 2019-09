Death Stranding ist laut Kojima eine Metapher für Donald Trumps Amerika

PS4

Während die Welt nach wie vor rätselt, was sich genau hinter Kojimas Action-Adventure Death Stranding (im gamescom -Anspielbericht) versteckt, liefert Hideo Kojima im Interview mit Game Informer einen weiteren Hinweis und gibt an, dass der Titel eine Metapher auf den US-Präsident Donald Trump und sein Amerika sei. Auf das Thema angesprochen sagte der Entwickler:

Es geht um Amerika. Ich habe aber die Karte des Spiels mit Absicht nicht genau wie das echte Amerika gestaltet. Vielleicht sieht es aus dem Winkel sogar wie Japan aus. Ich will nicht, dass die Leute an Amerika denken, sondern Parallelen zum Land ziehen, in dem sie sich selbst gerade befinden, denn es kommt darauf an, wer es sieht. Und natürlich spielt es sich in der Zukunft ab und alle sind über das Internet verbunden, aber jeder ist fragmentiert. Das ist auch eine Art Metapher.

In Death Stranding schlüpft ihr bekannterweise in die Rolle von Sam „Porter“ Bridges (gespielt von The-Walking-Dead-Darsteller Norman Reedus), der den Auftrag hat, das Land mit dem Chiral-Netzwerk zu verbinden. Dabei handelt es sich um ein Superkommunikationssystem, das für alle Verfügbar ist, die den Vereinigten Städten Amerikas (United Cities of America, oder kurz: UCA) beitreten. Diese Maßnahme resultiert in zwei getrennten Gesellschaften, die aus den verbundenen und nicht verbundenen Ländern besteht. Diese Dynamik soll laut Kojima eine Parallele zur modernen Politik, nicht nur der USA, sondern auch Europas, darstellen:

Wenn man der UCA beitritt, dann können ihre Dienste nützlich sein, gleichzeitig rufen diese Dienste aber eure Informationen rund um die Uhr ab. Es ist wie 1984. Manche Leute mögen das vielleicht nicht und sagen: „Ich werde mich nicht mit der UCA verbinden, weil wir damit das Gleiche wiederholen, was wir schon in der Vergangenheit getan haben.“ Wie mit dem Trump oder der EU. Es ist eine Metapher.

Was uns konkret im Spiel erwartet, werden wir spätestens am 8. November dieses Jahres erfahren. Dann wird Death Stranding exklusiv für die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.