10 Jahre GG: Fabian Knopf (Grußwort #1)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir, solange der Vorrat reicht, täglich ein Grußwort ehemaliger oder aktueller Autoren/Mitarbeiter. Den Auftakt macht unser Web-Techie und Programmierer.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Der heutige Mitstreiter ist sicher jedem ein Begriff, der auch nur halbwegs regelmäßig bei GamersGlobal vorbei schaut: Fabian Knopf prägt seit Ende 2008 wie kaum ein Zweiter die Website, und zwar als Haupt- (und lange Jahre lang: einziger) Programmierer, System-Administrator, Sicherheits-Update-Aufspieler, Problemlöser und Jörgs-oft-nur-halb-überlegte-Ideen-Umsetzer. Ohne Fabian sähe GamersGlobal.de vermutlich immer noch so aus wie 2009, wären viele, viele Ideen nicht umgesetzt und wären auch Abos und Crowdfundings in diese Form nicht machbar. Bevor Fabian aber rote Ohren bekommt, darf er nun selber antworten:

Seit wann machst du bei GamersGlobal mit?

Ich bin dabei seit Ende 2008, wo ich als regelmäßiger Besucher auf eine Anfrage auf joergspielt.de nach etwas Hilfe bei einem Datenbankimport antwortete – ohne zu wissen, was da dahinter stecken könnte. Nach einem persönlichen Besuch im langerschen Dach-Office (wo mir gleich ein Exemplar Empire: Total War mitgegeben wurde) fing es dann an mit dem Grundimport des Publisher- und Entwickler-Datenbestandes, als Basis für die Verlinkung der News und Artikel mit dem jeweiligen Spiel. Ein paar Monate später durfte ich dann schon während der Closed Beta den Server für den richtigen Launch vorbereiten.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Als erstes in den Kopf springt mir ein Tag im alten GG-Office, wo ich unbedarft an einem Feature herumprogrammierte. Kurz vor dem Heimgehen tippte ich freudig den Shutdown-Befehl in die virtuelle Maschine. Der daraufhin folgende fragende Blick vom Chef visualisierte eindeutig: Das war gar nicht die Entwicklungsmaschine, sondern der Live-Server! Eine kurze Suche nach den Zugangsdaten der Extra-Steckkarte (durch die man an den Server in Notsituationen herankommt) später ließ sich der Server glücklicherweise schnell wieder hochfahren, GamersGlobal.de war nur einige Minuten lang "off". Ansonsten war da noch eine Aufnahme für die GamersGlobal-Wochenshow, die wir ab 2009 sporadisch gemacht haben. Bei besagter Aufnahme durfte ich mit einem großen Pappschild (Aufschrift: "Köln") an der Haarer Schnellstraße stehen, während ein paar Lastwagen an mir vorbei gezischt sind...

Hat dir Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht, privat oder beruflich?

Hauptsächlich hat sie mir viele zusätzliche Kenntnisse in der Linux-Administration, in der PHP-Programmierung und im Drupal-Verständnis gebracht. Dazu kommen natürlich viele Einblicke in die Games-Welt, auch mal hinter den Kulissen, aber auch ein bisschen in die Online-Werbebranche. Und etliche durchaus spaßige Gamescom-Besuche!

Was machst du heute beruflich, spielst du noch?