Gears 5 bricht Rekorde für Xbox Game Pass und Xbox Game Studios

Gears 5 (im Test), der neuste Teil der PC- und Xbox-exklusiven Third-Person-Shooter-Serie, hat an seinem Veröffentlichungswochenende offenbar neue Rekorde für den Xbox Game Pass und für den Publisher Microsoft Game Studios aufgestellt. Wie Microsoft via Xbox Wire berichtet, hat der Titel allein am Startwochenende mehr als drei Millionen Spieler angezogen und legte damit den besten Launch im Xbox Game Pass hin. Es ist zudem die größte Veröffentlichung der Xbox Game Studios in dieser Konsolengeneration. Insgesamt wurde die Performance des Vorgängers auf der Konsole in erste Woche mehr als verdoppelt und auf dem PC fast verdreifacht.

Die erste Woche umfasst den Early-Access-Release am 6. September, der exklusiv für die Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und den Vorbestellern der „Ultimate Edition“ des Spiels vorbehalten war. Auf dem PC wurde der Titel auch auf Steam veröffentlicht und avancierte laut Microsoft auch dort zum größten Launch für die Xbox Game Studios.