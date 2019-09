Dragon Quest Trilogy: Termin für den westlichen Markt und Trailer

Switch

Dragon Quest ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Entwickler und Publisher Square Enix wird seine Dragon Quest HD-Trilogie am 27. September nicht nur in Japan, sondern auch hierzulande via Nintendo eShop für die Switch veröffentlichen. Dies gab der Spielehersteller via Twitter bekannt. Die grafisch aufpolierten Japano-Rollenspiele Dragon Quest, Dragon Quest 2 - Luminaries of the Legendary Line und Dragon Quest 3 - The Seeds of Salvation werden im US-Store zu folgenden Dollar-Preisen angeboten (die Euro-Preise wurden zwar noch nicht genannt, dürften aber ähnlich ausfallen):

Dragon Quest für 4,99 US-Dollar

Dragon Quest 2 - Luminaries of the Legendary Line für 6,49 US-Dollar

Dragon Quest 3 - The Seeds of Salvation für 12,49 US-Dollar

Die legendäre Erdrick-Trilogie beginnt mit dem ersten Dragon Quest, in dem ihr euch als ein Nachkomme des tapferen Helden Erdrick auf eine epische Reise durch das Reich Alefgard aufmacht, um den finsteren Dragonlord zu besiegen und die entführte Prinzessin Gwaelin aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Dragon Quest 2 - Luminaries of the Legendary findet ein Jahrhundert später statt, als der junge Prinz von Midenhall sich auf die Suche nach den anderen beiden Nachkommen Erdricks begibt, um den korrumpierten Kleriker Hargon zu besiegen. Der dritte und letzte Titel der Erdrick-Trilogie, Dragon Quest 3 - The Seeds of Salvation, führt euch durch das Land Aliahan, in dem ihr als junger Held mit der schier unmöglichen Aufgabe betraut werdet, Baramos, den Dämonenlord und Meister der Dunkelheit, zu erledigen.