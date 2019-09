10 Jahre GG: Alle Community-Projekt-Beiträge & individuelle Jubiläumstasse

Fast 70 User gratulieren GG derzeit im Rahmen eines User-Projekts zum 10. Geburtstag, der Großteil davon hat zusätzlich einen längeren Text verfasst. Außerdem: Individuelle Bilder für Jubiläumstassen.

Vor dem Hintergrund des 10-jähirgen Jubiläums von GamersGlobal, hatte die Community im August die Möglichkeit, bei einem User-Projekt teilzunehmen, bei dem neben Glückwünschen zum erreichten Meilenstein, der „GG in einem Wort“-Frage und den eventuellen eigenen ersten GG-Inhalten vor allem persönliche Ansichten im Mittelpunkt stehen. Zwar handelte es sich im Beitragsformular nicht um ein Pflichtfeld, dennoch haben ein Großteil der knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Stand: 15.9.2019) einen meist längeren Text verfasst.

Ab sofort stehen euch alle Beiträge auf einer eigens erstellten Website zur Verfügung. Auch wenn die Sicht des Projektverantwortlichen alles andere als objektiv ist: Das Stöbern lohnt sich!

❯ Zur externen Website mit allen Beiträgen

Unter anderem habt ihr auf der Seite die Möglichkeit, nach bestimmten Kriterien zu filtern. So könnt ihr euch zum Beispiel nur die Beiträge bestimmter User anzeigen lassen oder auch die Länge und Art eines Textes wählen. Außerdem könnt ihr natürlich das jeweilige GG-Profil aufrufen, zudem verfügt jeder Beitrag über einen Permalink.

Für Teilnehmer: Individuelle GamersGlobal-Jubiläumstasse

Von Beginn an wurdet ihr darüber informiert, dass ihr bei diesem Community-Projekt nicht „nur“ eigene Texte verfassen könnt, sondern alle Teilnehmer zum Jubiläum auch eine kleine Überraschung erwartet, auf die nun ebenfalls zugegriffen werden kann (und die vom Chefredakteur im Twitch-Stream vorab verraten wurde ...). Beachtet, dass dafür ein moderner Browser und das Zulassen von Cookies erforderlich sind.

Immer wieder gab es Äußerungen in der Community, denen zufolge Merchandising-Artikel wie zum Beispiel eine GG-Tasse interessant wären beziehungsweise solch ein Produkt erworben werden würde – die Teilnehmer des Projektes können nun genau das tun und sich somit ein besonderes Erinnerungsstück anfertigen lassen.

Habt ihr Interesse, dann klickt auf der Übersichtsseite auf das Tassensymbol – oder nutzt diesen (externen) Link – und meldet euch mit eurer E-Mail-Adresse und dem Passwort an, das euch per E-Mail am Tag eurer Teilnahme zugeschickt wurde. Auf der nachfolgend angezeigten Seite, die weitere wichtige Informationen wie die Kosten für eine Tasse sowie eine Kurzanleitung bietet, wird euch eure persönliche Tassengrafik angezeigt, die sowohl auf das 10-jährige GG-Jubiläum verweist als auch die Dauer in Tagen umfasst, die ihr auf GamersGlobal.de registriert seid (auf den Usernamen und anderes wurde auch aus Platzgründen bewusst verzichtet).

Das dynamisch generierte Tassenbild ist für die Verwendung bei „Rossmann Fotowelt“ optimiert; ob es auch bei anderen Dienstleistern oder für andere Produkte genutzt werden kann, konnte aus zeitlichen Gründen leider nicht getestet werden. Provisionen oder sonstige Vergünstigungen fließen bei Tassen-Bestellungen nicht; es handelt sich um ein rein privates Projekt für die Community von GamersGlobal.

Sollte ein Tassenbild nicht korrekt dargestellt werden, wendet euch als Teilnehmer des Projekts bitte per PN an den User ChrisL. Schickt in dieser Nachricht sowohl euren Usernamen als auch eure E-Mail-Adresse mit, mit der ihr am Projekt teilgenommen habt; das jeweilige Tassenbild wird anschließend zeitnah per E-Mail zugeschickt.

Die Funktionen für das Erstellen und Speichern eines Tassenbildes wurden vielfach getestet. Habt jedoch bitte Verständnis, dass keine Garantie dafür übernommen werden kann, dass jedes Bild korrekt angezeigt/verarbeitet und eine Tasse korrekt bedruckt wird. Das kostenpflichtige Bedrucken einer Tasse geschieht somit auf eigene Verantwortung.

Nachträglich mitmachen

In Kürze wird das Teilnahmeformular abermals freigegeben, sodass auch nach dem Jubiläum noch Beiträge verfasst werden und folglich auch Tassenbilder erstellt werden können. Beachtet jedoch, dass eingeschickte Texte nicht automatisch freigegeben werden.

Derzeit ist das Tassenbild bewusst nur den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Community-Projekt zugänglich. Sollte Bedarf daran bestehen, eine entsprechende Grafik auch ohne das Verfassen eines Textes generieren zu können, meldet euch bitte in den Kommentaren.

Abschließend bleibt nur zu schreiben: Viel Spaß beim Lesen der Beiträge und danke für alle bisherigen Teilnahmen! Wer möchte, kann ein Foto seiner Tasse zum Beispiel in diesem Forumsthread veröffentlichten.