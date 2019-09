Der erste Podcast nach dem großen Jubiläumstag "15.9.2019" kann natürlich nur mit einem besonderen Stargast erfolgen. Da wir aber keinen gefunden haben, musste eben Admiral Anger ans Mikrofon. Witz!

Am gestrigen Sonntag beim Twitch-TV-Event zu 10 Jahren GamersGlobal durfte er nur kurz vor die Kamera, aber jetzt ist es Zeit für den großen Auftritt: Admira(l)anger ist der Stargast im heutigen PoJuMoMoCAMiVÖ (kurz für: Post-Jubiläums-Montagmorgen-Cast mittäglicher Veröffentlichung). Damit haben wir, und das ist sehr passend, einen unserer aktiven Mitmach-User am Mikro, denn was wäre GamersGlobal ohne seine aktiven Mitmach-User? Na also!

00:45 Admiral Anger stellt sich vor

02:30 Was Admiral Anger aka Thomas zuletzt spielte: den Trials Rising DLC.

DLC. 03:45 Wreckfest stand ebenfalls auf seiner Spieleliste, aber er sieht's kritisch

stand ebenfalls auf seiner Spieleliste, aber er sieht's kritisch 05:10 Thomas hat endlich Duke Nukem Forever nachgeholt. Er sieht's kritisch, Jörg verweist auf die heutige "Was wurde eigentlich aus..."-Folge von Steffi Wegener.

nachgeholt. Er sieht's kritisch, Jörg verweist auf die heutige "Was wurde eigentlich aus..."-Folge von Steffi Wegener. 08:15 Admiral Anger in der Spieler-Selbstbeschreibung

08:50 Jörgs aktueller Zeitfresser: The Long Journey Home auf Switch.

auf Switch. 10:40 Vorschau. Heute kommt außer dem MoMoCa und weiteren 10-Jahres-Inhalten nun endlich der Test zu Borderlands 3. Zudem wird es in dieser Woche große Inhalte zu Nioh 2, The Legend of Zelda - Link's Awakening (als SdK) geben, dazu eine neue Folge der Hengst-Chroniken und vermutlich ein Jörgspielt.

Thema der Woche: 10 Jahre GamersGlobal

12:10 Zusätzlich sind diverse Inhalte von Usern und Redakteuren zum 10-Jahre-GamersGlobal-Jubiläum geben, die Thomas und Jörg nun aufzählen und teils näher erklären.

geben, die Thomas und Jörg nun aufzählen und teils näher erklären. 14:35 Wir sind noch bei den Jubiläumsinhalten, Jörg stellt die "Grußworte" aktueller und ehemaliger GG-Mitstreiter auf Redakteurs-, Trainee. und Autorenseite in Aussicht.

15.30 Vorstellung und Erklärung zur GGG-Spendenaktion, die diese Woche anläuft.

17:15 10-Jahre-GG-Aboaktion: Für nur 19,99 Euro ein Jahr Premium sichern! Jörg klärt außerdem den Spezialfall "Was, wenn ich damals 3 Monate Crowdfunding-Abo geschenkt bekommen habe?"

19:40 Weitere Jubiläumsaktionen und Erklärungen

23:00 Wir lassen den gestrigen Twitch-Jubiläums-Event Revue passieren

Revue passieren 24:30 Die wichtigste Botschaft zum 10-Jahres-Jubiläums wiederholt Jörg noch mal

25:45 Der Werdegang von Admiral Anger bei GamersGlobal

27:00 Weitere salbungsvolle Worte zur Community.

Die Userfragen

29:50 Die Userfragen leitet Doktorjoe ein: Ist die Zusammenarbeit mit Harald Fränkel eigentlich dauerhaft beendet?

ein: Ist die Zusammenarbeit mit Harald Fränkel eigentlich dauerhaft beendet? 31:48 vgamer85 beklagt sich: Wieso gibt es die Testvergleichs-Rubrik nicht mehr?

beklagt sich: Wieso gibt es die Testvergleichs-Rubrik nicht mehr? 33:48 zfpru fragt: Saht ihr auch die Live-Übertragungen aus dem britischen Parlament?

fragt: Saht ihr auch die Live-Übertragungen aus dem britischen Parlament? 34:29 Ganon forscht: Wieso hat Heinrich nur drei Folgen der "Viertelstunde" gemacht?

forscht: Wieso hat Heinrich nur drei Folgen der "Viertelstunde" gemacht? 36:26 Q-Bert interessieren Details zur Shapeshifter-Namensänderung für User.

37:40 euph möchte wissen, ob die Abo-Aktion bereits Erfolg gebracht?

möchte wissen, ob die Abo-Aktion bereits Erfolg gebracht? 38:00 euph fragt weiter: Wird es weitere Dokus geben? Jörg entwickelt live eine Idee...

41:04 RetroSven begehrt das beim Twitch-Event hochgehaltene "Presseheft" (Mediadaten) und antechambriert, wie er es wohl bekommen kann.

begehrt das beim Twitch-Event hochgehaltene "Presseheft" (Mediadaten) und antechambriert, wie er es wohl bekommen kann. 41:30 COFzDeep fragt: Was haltet ihr von Ring Fit Adventure , und testet ihr es?

fragt: Was haltet ihr von , und testet ihr es? 42:05 Das Ende der MoMoCa-Jubiälumsfolge naht, Jörg entwickelt live eine Idee...

43:20 Tschüs.

Herzlichen Dank an Thomas für die Teilnahme (und den gestrigen Besuch samt Twitch-Regie)!