TGS19: CESA gibt die Besucherzahlen bekannt

Der Veranstalter der Tokyo Game Show, CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) hat die Besucherzahlen des diesjährigen Spiele-Events in Chiba bekannt gegeben. Demnach konnte die Messe an den vier Veranstaltungstagen insgesamt 262.076 Besucher verzeichnen. Damit fällt die Zahl der Interessierten etwas niedriger als noch im letzten Jahr aus, denn 2018 waren es noch 298.690 Menschen, die die Veranstaltung in der Makuhari Messe besucht haben.

Wie aus dem Bericht der Veranstalter hervorgeht, waren am ersten und zweiten Geschäftstag (12. und 13. September) 33.345 und 34.977 Besucher anwesend, während an den beiden darauffolgenden Publikumstagen (14. und 15. September) 91.301 und 102.333 Besucher kamen. Im direkten internationalen Vergleich landete die Messe dieses Jahr auf Platz 3:

gamescom: 373.000 Besucher

Taipei Game Show 2019: 320.000 Besucher

Tokyo Game Show 2019: 262.076 Besucher

E3 2019: 66.100 Besucher

Die Veranstalter gaben auch den Termin für das nächste Event bekannt. Die Tokyo Game Show 2020 findet demnach im Zeitraum vom 24.9.2020 bis 27.9.2020 (wie immer in Chiba) statt.