10 Jahre GG: Was macht eigentlich...Guido Henkel?

Eine fünftägige News-Reihe über Personen und Spiele, die in zehn Jahren GamersGlobal eine Rolle spielten. Teil 2 über Deutschlands letzten Spieleguru Guido Henkel.

Er spielte als langhaariger Gitarrist Anfang der 1980er in Punk- und Heavy-Metal-Bands, lernte nebenbei den Beruf des Schriftsetzers und schrieb Mitte des selben Jahrzehnts sein erstes Computerspiel (Hellowoon). Der 1964 in Stuttgart geborene Guido Henkel war immer alles andere als konventionell. Das sollte sich auch 1990 nicht ändern, als er – noch immer langhaarig – mit zwei Schulfreunden das Entwicklerstudio Attic Entertainment Software in Albstadt gründete und von 1992 bis 1996 mit der Nordland-Trilogie (Schicksalsklinge, Sternenschweif, Schatten über Riva) zum Pen-&-Paper-Rollenspiel Das Schwarze Auge erste kommerzielle Erfolge feierte.

Noch vor der Fertigstellung der Wirtschaftssimulation Herrscher der Meere Ende 1997 verließ Guido Henkel Attic und Deutschland und heuerte bei Interplay in den USA an. Dort leitete er die Entwicklung des Rollenspiels Planescape Torment als Produzent, verließ aber auch dieses Projekt noch vor dem Release. Vorher jedoch stellte er sein maskiertes Antlitz für das Cover-Shooting der Spieleverpackung zur Verfügung, nachträglich dokumentiert auf guidohenkel.com. 2002 gründete Henkel die G3 Studios und konzentrierte sich auf die Programmierung von Handyspielen. Nebenbei schrieb er an John Sinclair angelehnte Geschichten der Mystery-Horror-Serie Jason Dark - Ghost Hunter und betrieb gemeinsam mit seiner Frau die Seite dvdreview.com.

Seine vielleicht größte berufliche Niederlage erlitt Guido Henkel im Herbst 2013, als er in der Hochzeit des Kickstarter-Booms mit einer Crowdfunding-Kampagne zum Rollenspiel Deathfire - Ruins of Nethermore scheiterte. Dabei durfte Henkel bei den Spieleveteranen noch kräftig die Werbetrommel rühren und sprach von seinem klassischen Rollenspiel, das die Tugenden der DSA-Titel in ein modernes Gewand stecken sollte. Nachzuhören ist das Interview im dritten Podcast zur CHIP Power Play, die 2013 nach vier Ausgaben ebenfalls an mangelndem Zuspruch scheiterte. Selbst ein zweiter Finanzierungsversuch von Deathfire, der ermöglichen sollte, das Spiel im Episodenformat zu veröffentlichen, erreichte nicht die anvisierten 50.000 US-Dollar. Zwei Tage vor Heiligabend 2013 gab Guido Henkel das Ende des Projekts seiner G3 Studios bekannt.

Mit Ausnahme der Veröffentlichung einiger eBook-Sachbücher wurde es in den Jahren nach der Deathfire-Pleite ruhig um den Schwaben. Seit der Ankündigung der Retro-Konsole Intellivision Amico lässt "Guy" Henkel nun aber vermehrt via Twitter von sich hören. Für die Wiederbelebung von Mattels Spielekonsole, die ursprünglich zwischen 1979 und 1990 produziert wurde, programmiert Henkel die Firmware. Der Verkaufsstart soll im Oktober 2020 erfolgen und neben den vorinstallierten überarbeiteten Klassikern eine Verbindung zum Online-Store mit weiteren Spielen für 2,99 bis 7,99 US-Dollar bieten. Konkretere Informationen sollen in diesem Oktober folgen. Egal, was der heute 55-jährige Guido Henkel im Laufe der Jahre alles getan hat, eines hat sich nicht geändert: seine Haare sind noch immer lang.