TGS19: Neuer Gameplay-Trailer zu The Outer Worlds

Obisidan Entertainment hat während der Tokyo Game Show in Chiba neues Gameplay zum Open-World-RPG The Outer Worlds (Preview) gezeigt. Der taiwanesische YouTube-Kanal „Bahagamecrazy“ hat nun einen Videomitschnitt der Präsentation online gestellt. Gezeigt werden rund 20 Minuten an Spielszenen aus der japanischen Version des Spiels (mit englischer Sprachausgabe). Dabei könnt ihr einen Blick auf die Erkundung, Dialoge und Kämpfe werfen.

In The Outer Worlds erwacht ihr auf einem verirrten Kolonistenschiff, das sich auf dem Weg nach Halcyon, die am weitesten von der Erde entfernte Kolonie am Rande der Galaxie, befand. Schon kurz darauf findet ihr euch im Mittelpunkt einer gigantischen Verschwörung wieder, die zur Vernichtung von Halcyon führen könnte. Im Verlauf des Spiels erkundet ihr die äußersten Gebiete des Weltraums, begegnet verschiedenen machthungrigen Fraktionen und könnt mit euren Entscheidungen den Verlauf der spielergetriebenen Handlung bestimmen.