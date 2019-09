TGS19: Zwölf Minuten Gameplay aus Medievil im Video

PS4

Das nächsten Monat erscheinende PS4-exklusive Remake des 3D-Action-Adventures Medievil von Other Ocean Interactive wurde auf der Tokyo Game Show ausführlich den Besuchern präsentiert. Auf dem japanischen YouTube-Kanal „Bahagamecrazy“ wurde nun ein Video veröffentlicht, das euch rund zwölf Minuten pures kommentarloses Gameplay präsentiert.

In der Neuauflage des 1998 erschienenen Playstation-Klassikers schlüpft ihr in die Rolle des falschen Ritters Sir Daniel Fortesque und müsst das Königreich Gallowmere vor dem fiesen Nekromanten Zarok retten. Das neue Video ist komplett in japanischer Sprache gehalten und zeigt die Einleitungssequenz und den ersten Level des Spiels. Zudem bekommt ihr einen weiteren Vorgeschmack auf den Soundtrack, der erneut von den beiden Original-Komponisten Barnabas und Paul Arnold geliefert wird. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: