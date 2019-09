Steam Topseller KW 37/2019: Greedfall meistverkauftes Spiel // Remnant stürzt ab

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (9. bis 15. September 2019) hat Remnant - From the Ashes einen rasanten Absturz auf Rang 8 der Charts hinnehmen müssen. Der Soulslike-Shooter, der in den vergangenen drei Wochen jeweils vom Platz an der Sonne grüßte, erfreut sich aber bei einer Positiv-Rate von 79 Prozent (von mehr als 9.000 Reviews) nach wie vor großer Beliebtheit.

Paradox ist, dass in dieser Woche das meistverkaufte Spiel nicht den ersten, sondern nur den zweiten Platz belegt. Der StarLadder Viewer Pass für das CS-GO-Event in Berlin, der sich schon in den letzten Wochen immer in den Top 10 tummelte, hat nun den Spitzenrang erklommen. Und das, obwohl das Event, um das es ging, bereits am 23. August statt fand. Aufklärung von kundigen CS-GO-Fans in den Kommentaren sehr gerne erbeten...

Mit Platz 2 begnügen muss sich somit das neue Action-RPG von Spiders, den Machern von The Technomancer und Bound By Flame. Greedfall, so der Titel des sich an AAA-Rollenspielen wie Dragon Age orientierenden Werks, punktet mit einem interessanten Setting und auf unterschiedliche Weise lösbaren Quests. Aktuell heben 78 Prozent von über 2.000 Steam-Spielern den Bewertungsdaumen.

Weiterhin erwähnenswert sind Microsofts Shooter Gears 5, der nun auch "weltweit" (und nicht nur in China) unter den Topsellern - nämlich auf Rang 4 - landet, sowie das seinen siebten Platz der Vorwoche bestätigende NBA 2K20, allen Mikrotransaktions-Schmährufen zum Trotz.

Hier die komplette Top 10 im Überblick:

StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens Greedfall Monster Hunter - World Gears 5 Valve Index VR Kit Playerunknown's Battlegrounds NBA 2K20 Remnant - From the Ashes Grand Theft Auto 5 Total War - Warhammer 2: The Hunter & The Beast

Anmerkung:

Eventuelle Doppelnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.