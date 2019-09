GG-Rückblick KW 37/2019: Redaktionelle & User-Inhalte // „Vor 10 Jahren“-Rubrik

Gears 5 ab 49,00 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 37: Rückblick von Sonntag, 8. September, bis Samstag, 14. September 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Am heutigen 15. September ist GamersGlobal zehn Jahre jung geworden – entsprechend dazu wird es sowohl mehrere redaktionelle als auch Community-Aktionen (externe Seite) geben. Den Beginn macht heute um 17 Uhr ein Twitch-Event mit Jörg Langer und Jan Tomaszewski. Getestet haben wir in der vergangenen Woche Astral Chain, eFootball PES 2020 und Gears 5, hinzu kommt die Preview zu Luigi's Mansion 3. Im Zuge der TGS 2019 könnt ihr euch einen Überblick über alle Japan-Fotogalerien und Video-Dokus verschaffen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Seit kurzem ist Borderlands 3 erhältlich, das vorab nur ausgewählte Magazine testen durften – die entsprechende News interessierte euch in der vergangenen Woche am meisten. Ebenfalls über zahlreiche Leser verfügen die Meldungen zu 20 Jahren Dreamcast, einer inoffiziellen Steam-Analyse, Infos zum Update 1.4 für Stardew Valley, dem Abo-Dienst Apple Arcade oder auch zum TV-Film „Play“. Unsere News zur Tokyo Games Show findet ihr auf der entsprechenden Themenseite. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 15. September (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Zu den Community-Inhalten der KW 37 gehören die Spiele-Checks zu Discrepant und Catherine - Full Body (zweitgenannter stammt vom User Old Lion, der nach fast 90 Checks als Autor aufhört). Darüber hinaus wurden drei User-Artikel veröffentlicht, die sich um schlechte Spiele, das seit kurzem verfügbare WoW Classic und Entscheidungen in Spielen drehen. Wie üblich, erhaltet ihr mit den Lesetipps zum Wochenende zudem einen Überblick über mehrere Artikel verschiedener Anbieter.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Celeste: Kostenloses und letztes Kapitel erscheint am 9. September

Wer vom 2D-Platformer Celeste beziehungsweise dessen über 700 Spielabschnitten, in deren Verlauf ihr einen Berg erklimmen müsst, noch nicht genug hat, kann sich auf neue Inhalte freuen: Seit wenigen Tagen ist Kapitel 9 kostenfrei erhältlich, das euch unter anderem 100 neue Levels oder auch neue Spielmechaniken und Gegenstände bietet.

» Zeit ist relativ. Relativ knapp :( «

— StefanH am 14. August 2019

❺ ⚊ KW 37/2009: Vor zehn Jahren auf GamersGlobal

Passend zum 10. Geburtstag von GamersGlobal werden an dieser Stelle nicht einige der üblichen „Vor fünf Jahren“-Inhalte vorgestellt, sondern solche aus dem Jahr 2009. Da die GG-KW 37/2009 vom 6. bis 12. September 2009 ging, handelt es sich um zehn Inhalte, die wenige Tage vor dem offiziellen Start von GamersGlobal veröffentlicht wurden. Unter anderem erwarten euch ein World-of-Warcraft-Report, ein User-Artikel zur Verkaufsplattform Steam sowie mehrere News, die (ebenfalls) deutlich machen, dass inzwischen zehn Jahre vergangen sind (Stichwort studiVZ ...).