Borderlands 3: Mehr zeitgleich aktive PC-Spieler als im Vorgänger

Am vergangenen Freitag haben Gearbox Software und Take Two Interactive den lang erwarteten Open-World-RPG-Shooter Borderlands 3 auf den Markt gebracht und den Angaben des Gearbox-CEOs Randy Pitchford zufolge, konnte der Titel einen sehr erfolgreichen Start hinlegen.

Wie Pitchford die Fans auf Twitter informierte, war schon die Anzahl der zum Launch aktiven Spieler auf dem PC doppelt so hoch, wie der Allzeithochwert des Vorgängers. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht, die meisten aktiven Spieler konnte Borderlands 2 (Testnote: 8.5) aber laut SteamCharts in seinem Veröffentlichungsmonat (September 2012) verzeichnen. Damals waren insgesamt 123,596 Spieler gleichzeitig im Spiel unterwegs. Da Pitchford von einer Verdoppelung der aktiven Spieler spricht, dürften es bei Borderlands 3 rund 250.000 gewesen sein. Darüber, wie sich der Titel auf der Xbox One und der PS4 schlägt, machte er keine Angaben.

Die PC-Version von Borderlands 3 ist derzeit nur im Windows Store und im Epic Games Store erhältlich und könnte erst erst in einem halben Jahr auf anderen Plattformen erscheinen.