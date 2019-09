Ring Fit Adventure: Fitness-Rollenspiel für die Switch ab 18.10. erhältlich

Switch

Nachdem Nintendo mit diversen Fitness-Spielen bereits auf der Wii erfolgreich (Casual-)Gaming und körperliche Ertüchtigung verbinden konnte, wurde nun mit Ring Fit Adventure das erste "Sportspiel" für die Switch angekündigt. Ziel des Spiels ist es, neben der Stärkung eures Körpers, den bösen Bodybuilder-Drachen zu besiegen. Dazu müsst ihr durch verschiedene Levels laufen und genretypisch immer wieder Kämpfe mit den Schergen des Oberbösewichts bestreiten.

Das Besondere an Ring Fit Adventure ist jedoch, dass die Kämpfe nicht klassisch mit Waffen ausgetragen werden, sondern ihr die Monster mit verschiedenen Fitnessübungen attackiert. Je nach Gegnertyp sind verschiedene Arten von Übungen besonders effektiv, die korrekte Ausführung überwacht das Spiel zudem mit Hilfe des beigelegten Beingurtes sowie dem Ring-Con genannten Spielcontroller. Dieser Ring wird quasi als Expander/Impander verwendet und registriert die Frequenz und Kraft eurer sportlichen Aktivitäten. Damit auch das Ausdauertraining nicht zu kurz kommt, erfolgt auch die Fortbewegung im Spiel nur basierend auf eurer eigenen Tätigkeit vor dem Bildschirm.

Für das schnelle Training zwischendurch wird es verschiedene Minispiele zur Auswahl geben, und auch die einzelnen Übungen lassen sich separat durchführen. Einen umfangreichen Einblick in das Spiel bietet euch die über sieben Minuten lange Präsentation von Nintendo, die wir nachfolgend eingebunden haben. In den Handel kommt das Spiel bereits am 18. Oktober, der offizielle Verkaufspreis liegt bei 79,99 Euro.